Ministrul Agriculturii: Senatorii ar putea depune un amendament pentru plafonarea prețurilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că senatorii PSD ar putea depune un amendament pentru prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Amendamentul va fi realizat în cazul în care coaliția de guvernare nu va renunța la intenția de a elimina plafonul, a explicat Barbu.

Anunțul a fost făcut marți în cadrul unei conferințe de presă în care ministrul Agriculturii a prezentat propunerile PSD pentru revitalizarea domeniului.

„Mâine este o coaliție de guvernare vor fi puse la dispoziție toate datele. Eu sunt sigur că dacă nu va fi aprobată în comisie, colegii mei senatori vor depune un amendament de prelungire”, a explicat ministrul Florin Barbu.

El a mai spus că amendamentul va fi votat de „toți politicienii care țin la români”. Florin Barbu a arătat că majorarea prețurilor la raft este provocată de fluctuațiile din domeniul energiei și de eliminarea plafonării.

„Eliminarea va duce la o inflație de aproape 15% până în decembrie (…) Cineva trebuie să răspundă”, a avertizat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a prezentat o serie de cifre pentru a-și justifica afirmațiile despre inflație. Potrivit acestuia, în decembrie 2022, înainte de impunerea plafonului, inflația era de 15,5%. După introducerea plafonului, inflația a ajuns la 6,5%, iar în 2024 acest mecanism a adus o inflație de doar 5,5%, a precizat Florin Barbu.