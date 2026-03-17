Ministrul Apărării, despre ajutoarele pentru pensionarii militari: Au nevoie de sprijin în fiecare lună, nu one-off

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că măsurile propuse au un caracter populist și nu sunt însoțite de soluții clare privind sursele de finanțare.

„Ca ministru al Apărării, eu aș susține ajutoare pentru pensionarii militari în fiecare lună. Dar nu e concurs de frumusețe, ci de respectarea unor principii și să pui în spatele lor sumele de bani corespunzătoare. Pensionarii militari nu au nevoie de ajutor «one» și, apoi, «off», au nevoie de sprijin în fiecare lună. Chiar și cuvintele «one-off» sunt jignitoare, la fel «ajutor». Armata Română ajută, nu este în situația de a fi ajutată. E suficient să-i ajuți pe pensionarii militari sub 3.000 de lei o dată și gata? Eu consider că este important să menținem o economie funcțională și să putem să le dăm sumele pe care le merită în fiecare lună”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Critici lansate de Miruță la adresa inițiatorii amendamentelor

Acesta a subliniat că inițiatorii amendamentelor nu au explicat, în Comisiile reunite de buget-finanțe, de unde pot fi luați acești bani pentru aplicarea măsurilor propuse.

„Deocamdată, sunt niște bani pe hârtie, niște promisiuni pe foi. Vă reamintesc că, înainte de alegerile din 2024, s-a mai format ad-hoc o coaliție în Parlament care a spus că face dreptate în ceea ce privește pensiile militarilor. Au adoptat atunci un proiect de lege despre care știau că este neconstituțional, dar i-au lăsat pe militari să spere până la alegeri că li se face dreptate. Asta nu este o abordare serioasă”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță a explicat faptul că din bugetul MApN nu se poate tăia din banii alocați pe criterii stricte și că instituția pe care o conduce are nevoie de o creștere a personalului, dar și de programe suplimentare de înzestrare a Armatei.

„Armata trebuie să aibă capacitatea de a descuraja. Or, asta o faci cu mai mulți militari, cu militari mai bine pregătiți și mai bine plătiți, și cu tehnică performantă”, a conchis ministrul Miruță.

Ajutoare unice pentru pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei, aprobate în comisii

Marți, un amendament depus de PSD și adoptat în comisiile de specialitate din Parlament prevede acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii militari care au pensii mai mici de 3.000 de lei. Potrivit formei aprobate, sprijinul financiar ar urma să fie acordat în două tranșe.

Conform amendamentului, pensionarii militari cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei. Pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul prevăzut este de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să beneficieze de 1.000 de lei.

Amendamentul a fost susținut de parlamentarii PSD, AUR și de reprezentanți ai grupului PACE. Împotriva propunerii au votat aleșii PNL, USR și UDMR.