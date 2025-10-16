Ministrul de Externe, Oana Țoiu, întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola

„În cadrul dialogului au fost abordate subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum situația de securitate din regiune, procesul de extindere a Uniunii, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește procesul de extindere, discuția a vizat și nevoia de sprijin constant pentru parcursul european al statelor candidate, ministrul român exprimându-și susținerea pentru continuarea integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei, cât și a candidaților din Balcanii de Vest”, potrivit unui comunicat de presă.

Totodată, MAE arată că ministrul Oana Țoiu a subliniat susținerea României pentru un buget post-2027 cât mai ambițios, care să reflecte deopotrivă obiectivele de coeziune și convergență și cele de competitivitate, răspunzând, totodată, provocărilor generate de evoluțiile geopolitice actuale. A evidențiat, în context, faptul că rolul de co-decident al Parlamentului European este determinant în conturarea viitorului buget.

Simultan, ministrul de externe a susținut continuarea cooperării strânse a țării noastre cu Parlamentul European pe dosarele relevante de pe agenda europeană, în vederea găsirii unor soluții eficiente și unitare la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele sale membre la acest moment.

Solidaritate cu România

Discuțiile au reliefat importanța pe care Parlamentul European o acordă obiectivului de consolidare a dimensiunii de securitate și apărare în contextul geopolitic actual, Președinta Parlamentului European exprimându-și, și cu această ocazie, solidaritatea cu România în lumina recentelor incursiuni ce au avut loc în spațiul aerian românesc, dar și al altor state membre, și remarcând faptul că acestea reprezintă un nou nivel al provocărilor care fac necesară o acțiune determinată.

„Discuțiile au evidențiat și sprijinul constant pe care Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, îl acordă procesului de aderare la Uniunea Europeană al statelor candidate din Vecinătatea Estică și din Balcanii de Vest, reafirmându-se necesitatea ca UE să facă mai multe progrese în avansarea proiectului de integrare europeană, în special în ceea ce privește accelerarea parcursului de aderare al Republicii Moldova și Ucrainei. În context, ministrul Oana Țoiu a reiterat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, inclusiv în avansarea viitorului european al celor două țări, date fiind progresele substanțiale realizate de acestea în procesele de reformă, în pofida provocărilor generate de agresiunea Federației Ruse în Ucraina. S-a convenit asupra menținerii unui dialog constant și a unei cooperări directe care să contribuie la avansarea proiectelor de pe agenda europeană”, se arată în finalul comunicatului.