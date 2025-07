Ministrul Economiei: La Mamaia SA sunt 3 angajați și 4 șefi, iar Consiliul de Administrație Romarm și-a triplat salariile

„Mamaia S.A. are 3 angajați și consiliu de administrație de 3 oameni, plus director. 3 angajați! La 3 angajați există 4 șefi”, a spus Miruță la Antena 3 CNN.

El a adăugat că astfel de situații sunt „des întâlnite”.

Ministrul a vorbit și despre indemnizațiile plătite membrilor în consiliile de administrație.

„Consiliul de administrație, cu 19.950 de lei, și mai sunt și în alt consiliu, în care mai ia 15.500. Adică sunt oameni puși în consiliul de administrație, cărora li s-au mărit de la 2.260 la 15.500, și premiu, au mai fost puși aceiași oameni în alt consiliu de administrație, într-o companie care nu prea are legătură activitatea ei cu cealaltă. Cum te poți tu pricepe la toate? Eu am făcut un doctorat în electronică, dar dacă mă întrebați de altceva, mi-e jenă să mă pronunț pe o chestie foarte specifică. Că n-o știu. Dar să te pricepi și la una și la alta, doar ca să încasezi 30.000 de lei, mie mi se pare cusut cu ață albă”, a adăugat ministrul Economiei.

Întrebat ai cui sunt acești oameni, ministrul a spus: „Nu le-am făcut neapărat traseul, aș putea să cred că sunt ai celor care i-au pus acolo sau ai apropiațiilor lor. Nu știu. Însă companiile știu sigur că sunt ale statului român”.