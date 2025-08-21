Radu Miruță anunță că procesul de selecție la șase companii de stat a fost viciat. Ministrul Economiei trimite la parchet raportul Corpului de control

„Au fost verificate un număr de șase companii de stat și s-a observat că întreg procesul de selecție a celor din conducere, ale membrilor consiliului de administrație, a fost viciat. A fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani de zile prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare”, a declarat Radu Miruță.

Cela șase companii controlate de Ministerul Economiei sunt IOR, IAR, IPROCHIM, Șantierul Naval 2 Mai, Avioane Craiova și MINVEST.

El spune că a descoperit ordine ilegale și faptul că aceste numiri în mod intenționat au fost făcute invocându-se o lege care a expirat „și asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenționat”.

„La nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care au avut temei legal abrogat. Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire, implantarea unor oameni sărindu-se eventuale piedici”, a mai spus ministrul.

Potrivit demnitarului, este vorba numiri din 2017, care au fost prelungite dincolo de expirarea legilor, până în 2024.

„Mandate au expirat în 2016. S-a dat un ordin de ministru pentru a se începe selecția în 2017. Din 2017 până în 2024 nu s-a întâmplat absolut nimic. Cei cu mandate expirate din 2016 au rămas 8 ani în continuare”; a spus ministrul.

În 2024 s-a schimbat legea, a apărut AMEMPIP. „Ar fi trebuit să se întâmple pe procedura nouă, care trecea prin niște piese suplimentare. În 2024 s-a pornit procedura care nici astăzi nu este încheiată, cu toate că termenul maxim era 155 de zile, folosindu-se legea veche care sărea din schemă niște pași intermediari, tocmai pentru ca direcția să fie una fără influență”, a declarat ministrul Economiei.

Ce decizii a luat ministrul după raportul Corpului de Control

Acesta a adăugat că, în urma raportului Corpului de Control pe care l-a primit miercuri, a dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea interesului în companiile de stat să fie cercetate disciplinar.

„Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoștință prin acest raport al Corpului de Control sunt de o dimensiune penală, observând că șase verificate din șase au această problemă am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic, și observând modul în care s-au desfășurat aceste lucruri, mă aștept să se găsească și acolo astfel de probleme și voi face un pachet final pe care îl voi trimite către parchet”, a mai spus Radu Miruță.

Situația celor două persoane și a membrilor din Consiliile de Administrație a celor șase companii va fi sesizată procurorilor, urmând ca aceștia să încadreze penal faptele si să se recupereze toate prejudiciile, a declarat ministrul Economiei în conferința de presă. Este vorba nu numai de salarii, ci și de puterea de influență a deciziilor luate în contractarea contractelor, potrivit demnitarului. în companiile respective, salariile mergeau de la 3.000 șa 20.000 de lei.

Amendamente pentru modificarea OUG 109/2011

În plus, demnitarul a susținut că astfel de ilegalități pot fi stopate doar prin modificarea legislației.

Astfel ministrul a anunțat că a trimis Secretariatul General al Guvernului câteva amendamente la proiectul aflat în transparență pentru modificarea OUG 109 din 2011.

Proiectul de lege elaborat de Executiv și publicat în transparență decizională pe platforma Secretariatului General al Guvernului (SGG) prevede tăieri consistente de personal și salarii în cadrul a trei autorităților naționale, dar și un număr mai mic de șefi și noi criterii de numire și remunerare a membrilor Consiliilor de Administrație din companiile de stat.

Propunerile anunțate de Radu Miruță se referă la: