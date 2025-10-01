Mircea Fechet: Reforma în Sănătate începe cu adevărul. Mușamalizarea infecțiilor nosocomiale este o crimă

„Infecțiile asociate actului medical există în toate spitalele lumii, nu pot fi eradicate complet, dar pot fi controlate și limitate. Diferența dintre cifrele oficiale și realitatea din teren arată un sistem care preferă să ascundă problemele sub preș. Iar asta înseamnă vieți pierdute. Mușamalizarea acestor cazuri nu este doar o eroare, este o crimă”, a declarat Mircea Fechet.

649 de decese provocate de infecții nosocomiale între 2020 și 2024

Parlamentarul a amintit că, între 2020 și 2024, au fost înregistrate 649 de decese asociate infecțiilor nosocomiale și a criticat lipsa de transparență și cultura tăcerii din spitale, unde medicii sunt descurajați să raporteze realitatea.

„Un sistem care nu-și recunoaște problemele ajunge să își devoreze pacienții”, a adăugat el.

În acest context, Fechet a adresat un apel public ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cerând urgentarea lansării Registrului Electronic de Raportare a Infecțiilor Nosocomiale și garantarea accesului public la aceste date.

„Dacă vrem ca România să devină o țară în care sănătatea este o prioritate, trebuie să începem prin a spune adevărul – în rapoarte, în statistici și, mai ales, în fața pacienților”, a subliniat liberalul.

Datele oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică arată că, în 2024, cele mai mari incidențe ale infecțiilor intraspitalicești au fost raportate în județele Ilfov (1,95%), Iași (1,79%) și Cluj (1,78%), în timp ce la polul opus s-au aflat Argeș (0,3%), Teleorman (0,38%) și Bacău (0,45%).

„Prima operație salvatoare pe care trebuie să o facem este pentru extirparea minciunii. Fără adevăr, nicio reformă din sănătate nu poate fi credibilă”, a conchis Mircea Fechet.

Șapte copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit în ultimele zile, infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a găsit, în timpul controalelor la spital, inclusiv asistente și infirmiere de la ATI cu unghii false, ceea ce este strict interzis în astfel de secții. La momentul vizitei, nu mai erau pacienți pozitivi la patogenul respectiv.