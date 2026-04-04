Mircea Geoană, mesaj la aniversarea NATO: Un pilon esențial al securității euroatlantice

„Ziua NATO este mai mult decât o aniversare — este un moment de reflecție asupra rolului esențial pe care NATO îl joacă într-o lume marcată de incertitudini, mai ales într-un an complicat precum 2026.

Experiența mea în cadrul Alianței mi-a confirmat că forța noastră stă în unitate, adaptare și valori comune. Supusă unor provocări extraordinare din exterior și din interior, NATO rămâne un pilon esențial al securității euroatlantice, capabil să se reinventeze și să răspundă ferm unui mediu strategic tot mai imprevizibil”, a scris Mircea Geoană.

Mircea Abrudean, mesaj la aniversarea de 77 de ani a NATO

Și președintele Senatului, Mircea Abdrudean, a publicat, sâmbătă, un mesaj cu prilejul aniversării alianței nord- atlantice. România este membră a NATO încă din 2004.

„NATO marchează astăzi 77 de ani de la înființare. De-a lungul acestor decenii, forța NATO a izvorât din unitatea statelor membre întru respectarea valorilor democratice, libertății și principiului apărării colective în fața provocărilor globale. Am înțeles clar și noi acest lucru în 2004, când România a devenit membră”, a scris Abrudean, într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook.

Președintele Senatului a remarcat că unitatea NATO este „esențială pentru a răspunde provocărilor de securitate și pentru a proteja valorile care ne definesc”.

NATO, fondată pentru a menține securitatea în regiune

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, a fost înființată la 4 aprilie 1949 de SUA, Canada și 10 state europene, care au semnat împreună Tratatul Atlanticului de Nord (cunoscut drept „Tratatul de la Washington”), formând o alianță politico-militară, menită să asigure libertatea, dar și securitatea membrilor săi din regiune. În prezent, NATO numără 32 de state membre, între care și România.

Alianța a fost formată după cel de-Al Doilea război Mondial, pentru a descuraja acțiunile Uniunii Sovietice, dar și a menține pacea în Europa. De-a lungul timpului, Alianța a desfășurat operațiuni și în alte regiuni, precum Afganistan, Kosovo, Irak, dar și în Marea Mediterană.

Totodată, NATO cooperează cu state terțe, pentru dezvoltarea capabilităților de apărare și creșterea rezilienței acestora, dar și cu organizații internaționale, în special cu Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Africană în domenii de interes comun.

De asemenea, NATO oferă sprijin Ucrainei, prin inițiativa PURL, pentru achiziționarea de armament fabricat de SUA.

Cu toate acestea, există și rupturi