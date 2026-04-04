Mircea Geoană, mesaj la aniversarea NATO: Un pilon esențial al securității euroatlantice

„Ziua NATO este mai mult decât o aniversare — este un moment de reflecție asupra rolului esențial pe care NATO îl joacă într-o lume marcată de incertitudini, mai ales într-un an complicat precum 2026.
Experiența mea în cadrul Alianței mi-a confirmat că forța noastră stă în unitate, adaptare și valori comune. Supusă unor provocări extraordinare din exterior și din interior, NATO rămâne un pilon esențial al securității euroatlantice, capabil să se reinventeze și să răspundă ferm unui mediu strategic tot mai imprevizibil”, a scris Mircea Geoană.
Și președintele Senatului, Mircea Abdrudean, a publicat, sâmbătă, un mesaj cu prilejul aniversării alianței nord- atlantice. România este membră a NATO încă din 2004.
Alianța traversează o perioadă mai dificilă, survenită pe fondul criticilor SUA legate de condițiile impuse de aliații europeni pentru a interveni în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
Donald Trump a amenințat că SUA ar putea părăsi Alianța, amenințări care au stârnit critici din partea unor oficiali europeni. Totuși, aliații au afirmat că vor interveni, în cazul în care Trump este de acord să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu.
Cu toate că alianța, prin Articolul 5 al Tratatul Nord Atlantic, este gata să intervină în apărarea tuturor membrilor, în cazul unui atac, au fost dăți în care NATO a decis să nu intervină. Reamintim cazul dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei sau alte cazuri în care rachete Iraniene au pătruns în spațiul aerian al Turciei.
Aceste cazuri au stârnit și oarecare îndoială din în rândul europenilor. Un oficial european a declarat, pentru New York Times că, în opinia sa, majoritatea europenilor nu mai cred că Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic mai are efect.