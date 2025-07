Miruță: De când lucrăm cu Salrom, am primit presiuni să nu fac ce promit

„De când lucrăm cu Salrom, am primit presiuni să nu fac ceea ce promit la televizor”, declară miercuri ministrul Economiei, Radu Miruță. El precizează că a primit un telefon în care i s-a sugerat să nu „deranjeze niște obișnuințe în statul român”.

Ministrul a vorbit, la Antena 3 CNN, despre criteriile de performanță pe care le au directorii companiilor de stat.

„Sunt în toate companiile de stat cam aceleași criterii de performanță. În primul rând, nu au criterii de performanță specifice a activități. Au niște criterii de performanță pe niște variabile economice care de la an la an n-au nicio creștere și se consideră că e performant. Venitul profit este aceeași cifră în fiecare an. Faptul că ești pe aceeași cifră, care e proastă, se consideră că ești performant. Mai mult decât atât. Dacă îndeplinești, spre exemplu, în cazul celor de la Salrom, doar 75% din țintele foarte jos asumate se consideră că nu ești demis”, explică Miruță.

El subliniază că „pe verificarea criteriilor de performanță, nu există vreo metodă ca acești oameni să se ducă să învețe management în mediul privat”.

„Convingerea mea este că în această echipă la guvern, cu Nicușor Dan președinte, se dorește cu adevărat eliminarea acestor chestiuni care sunt jignitoare pentru cine lucrează cu adevărat. E o rezistență, o simt și eu de când am început cu Salrom”, declară ministrul. Întrebat ce reprezintă această rezistență, el a răspuns: „presiuni ca cele pe care le spun la televizor, să nu le fac”.

Miruță mărturisește că, în cele trei săptămâni de când este în funcție a primit „un telefon și două discuții directe, în care mi s-a sugerat că nu e bine să mă apuc să deranjez niște obișnuințe în statul român”.

„Nu au ajuns să îmi spună – îți iau gâtul dacă faci asta. Simt lucrurile astea, unele mi se spun direct, unele indirect. Când voi avea o dovadă a acestor lucruri, o voi face și publică și la instituțiile statului”, declară ministrul.