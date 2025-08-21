Prima pagină » Politic » Radu Miruță, despre situația Salrom: Refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile

Radu Miruță, despre situația Salrom: Refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile

Ministrul Economiei Radu Miruță a vorbit joi despre situația de la Salrom, unde conducerea refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile: „Atât de tare se țin cu dinții, încât refuză să se întâlnească”.
Cosmin Pirv
21 aug. 2025, 14:56, Politic

Ministrul Economiei Radu Miruță a fost întrebat joi, într-o conferință de presă, despre situația de la Salrom.

„S-a dat o decizie de convocare a Adunării Generale Acționarilor care să constate pierderile de la Salrom și consecința legală este că, din moment ce constați pierderi, se revocă mandatele. Adunarea Generală Acționarilor a refuzat să convoace, ceea ce este o chestiune evident ilegală, s-a mers în instanță pentru obligația de a convoca”, a spus ministrul Economiei.

„Atât de tare se țin cu dinții, încât refuză să se întâlnească, cu toate că îi obligă legea. Mai câștigă câteva zile că e ordonanță președințială”, a adăugat Radu Miruță.

El a spus că în acest caz, „drumul este cu un singur sens”.