Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu va putea participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a formațiunii, invocând neconformități depistate în lista de candidați, informează NewsMaker.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat Comisia Electorală Centrală.

„Vom contesta decizia CEC în instanțele de judecată ale Republicii Moldova. Și vom face tot posibilul pentru a restabili dreptatea”, a scris Victoria Furtună pe pagina sa de Facebook.

Cine este Victoria Furtună

Victoria Furtună, fost procuror anticorupție timp de 18 ani, a demisionat în martie 2024, acuzând Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi plasat-o pe lista persoanelor care reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale”. SIS a răspuns că avizele pe care le întocmește au la bază informații „pertinente și verificate”.

În octombrie 2024 a candidat la prezidențiale ca independentă, obținând 4,45% din voturi, pe fundalul unei investigații care o lega de schema electorală a lui Ilan Șor.

Pe 16 august, la două zile după o vizită în Rusia, Furtună a depus actele pentru ca partidul să participe la alegerile parlamentare, declarând că vrea să lupte împotriva corupției și să apere legea.

Victoria Furtună figurează și pe lista de sancțiuni a UE pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.