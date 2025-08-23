Prima pagină » Politic » Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu va putea participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu va putea participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Partidul „Moldova Mare”, condus de fosta procuroare Victoria Furtună, nu va putea participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025.
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu va putea participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Sursa foto: Facebook/Victoria Furtună
Iulian Moşneagu
23 aug. 2025, 22:47, Politic

Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a formațiunii, invocând neconformități depistate în lista de candidați, informează NewsMaker.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat Comisia Electorală Centrală.

„Vom contesta decizia CEC în instanțele de judecată ale Republicii Moldova. Și vom face tot posibilul pentru a restabili dreptatea”, a scris Victoria Furtună pe pagina sa de Facebook.

Cine este Victoria Furtună

Victoria Furtună, fost procuror anticorupție timp de 18 ani, a demisionat în martie 2024, acuzând Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi plasat-o pe lista persoanelor care reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale”. SIS a răspuns că avizele pe care le întocmește au la bază informații „pertinente și verificate”.

În octombrie 2024 a candidat la prezidențiale ca independentă, obținând 4,45% din voturi, pe fundalul unei investigații care o lega de schema electorală a lui Ilan Șor.

Pe 16 august, la două zile după o vizită în Rusia, Furtună a depus actele pentru ca partidul să participe la alegerile parlamentare, declarând că vrea să lupte împotriva corupției și să apere legea.

Victoria Furtună figurează și pe lista de sancțiuni a UE pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.