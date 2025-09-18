Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan

Coaliţia a amânat o decizie pe această temă.

Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsura nu va fi prelungită după luna octombrie, în timp ce PSD cere menţinerea plafonării.

Claudiu Năsui consideră că plafonarea la alimentele de bază trebuie eliminată: „Plafonarea marjelor, că nu este a preţului, este a marjelor, nu face decât să crească preţurile pentru acele alimente. Deci practic, cum a plafonat Guvernul PSD acum un an preţurile sau marjele este prin a spune nu are voie supermarketul să pună un preţ mai mare decât cel de la producător, de X%. Şi atunci, ce au făcut supermarketurile şi magazinele este că şi-au integrat producătorii şi au zis nu mai cumpăr din extern, cumpăr din interiorul firmei. Fiecare magazin, orice român intră în el o să vadă că au apărut foarte multe mărci ale distributorului, uleiul, muştarul, ketchupul, toate lucrurile acestea există şi în marca proprie şi de obicei domină rafturile”.

În opinia deputatului USR, „este un nonsens această plafonare a marjei, pentru că de fapt ea a scumpit produsele şi a dezavantajat tocmai producătorul român, ar trebui eliminată cât mai repede”.

Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui îl susţine pe Ilie Bolojan: „Eu chiar m-am bucurat şi îl susţin 100% pe domnul Bolojan în încercarea de a da jos această plafonare a marjei, dar vă spun un lucru, preţurile nu vor scădea, dar nu vor scădea pentru că în contextul actual, noi avem creşteri de TVA, creşteri de accize, un deficit imens şi o inflaţie foarte mare, adică pur şi simplu presiunea pe creşterea preţurilor tot va exista şi ele, dacă o să ne uităm în practică, tot vor creşte, doar că vor creşte mai puţin decât ar fi crescut, dacă am menţine plafonarea marjei”.