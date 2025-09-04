Nazare: Acțiunile recente ale Ministerului de Finanțe și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență

Nazare a precizat că „nu sunt șantajabil și nu am nimic de ascuns” și că „acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență”.

Ministrul a subliniat diferența între calitatea de asociat și cea de administrator în companiile private, precizând că „conform legii 161/2003 și legii 312/2004, persoanele care dețin funcții publice nu pot exercita acte de comerț și nu pot deține calitatea de administrator”. Nazare a explicat că obligațiile legale privind bilanțurile și procedurile administrative „cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului”.

Referitor la Comunicare SRL, ministrul a clarificat că a devenit asociat „în luna septembrie 2022, prin succesiune” după decesul soției sale și că nu a deținut niciodată calitatea de administrator. „Am moștenit practic prin succesiune și o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizări ale firmei din economii personale”, scrie ministrul.

„Nu sunt cercetat in niciun dosar penal. Autorii materialului care mǎ prezintǎ implicat într-un dosar internațional în care se cerceteazǎ crime împotriva umanitǎții au depǎşit cu mult orice fantezie. Probabil de aceea materialul nu a fost asumat prin semnǎturǎ”, a mai precizat Nazare.

Reforma va continua

Nazare a reafirmat că activitatea de reformă va continua. „ANAF a început să își facă treaba, iar aceasta se vede – atât în domeniul colectării, cât și al insolvențelor frauduloase sau al demascării evaziunilor fiscale, deranjând numeroase zone de influență”. El a asigurat că „activitatea va continua cel puțin în același ritm ca și până acum, oricât ar încerca unele site-uri sau voci din spațiul public să se facă auzite”.

Ministrul a încheiat prin a sublinia că „facem tot posibilul să readucem finanțele țării pe o traiectorie corectă, în câteva luni, după ani la rând de desfrâu bugetar”.