Nicolae Ciucă: Estimările Comisiei Europene oferă un plus de încredere investitorilor români şi străini

„Estimările Comisiei Europene privind îmbunătăţirea substanţială a perspectivei de creştere economică a României, de la 3,9% la 5,8% în acest an, oferă un plus de încredere investitorilor români şi străini. Faptul că într-un an atât de complicat, România a reuşit să-şi păstreze atractivitatea ca destinaţie de business, este datorat, în mare măsură, curajului dovedit de antreprenori şi capacităţii lor de a se adapta permanent. O contribuţie definitorie o au investiţiile private şi publice, respectiv liniile de finanţare deschise din fondurile naţionale şi europene, inclusiv prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, precum şi măsurile guvernamentale prin care am preluat presiunea creşterii preţurilor la energie. Soluţiile pe termen scurt şi mediu, precum cele de plafonare şi compensare a preţurilor, adaptate inclusiv prin deciziile stabilite astăzi în Guvern, sunt complementare celor pe termen lung, ce tind spre obiectivul nostru de atingere a independenţei energetice. Finanţarea recent obţinută pentru realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă se adaugă celorlalte investiţii de anvergură pentru creşterea capacităţii de producţie energetică a României”, transmite Nicolae Ciucă.

El arată că prognoza de toamnă a Comisiei Europene, publicată vineri, semnalează însă şi provocările în perspectiva următorilor ani pentru a reuşi menţinerea unui ritm constant de creştere economică.

„Menţinerea volumului consistent al investiţiilor şi orientarea lor către cercetare-inovare-dezvoltare, către sectoare care produc valoare adăugată, aliniate strategiilor europene de dezvoltare, sunt pe lista priorităţilor noastre. Adăugăm măsurile de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi sprijinirea celor mai vulnerabili, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor cetăţenilor pentru că doar avansând în acelaşi rit în domeniile economic şi social, putem ajunge la progres şi dezvoltare”, încheie premierul.

România ar urma să înregistreze o creştere economică de 5,8% în 2022, de 1,8% în 2023 şi de 2,2% în 2024, anunţă Comisia Europeană în „Prognoza economică de toamnă”, postată pe site-ul oficial.

Inflaţia anuală ar urma să fie în România de 11,8% în 2022, 10,2% în 2023 şi 6,8% în 2024, conform estimărilor Comisiei Europene.

„După un an 2022 puternic, economia României urmează să încetinească şi să aibă o creştere a PIB-ului real de aproximativ 2% în următorii ani, din cauza inflaţiei mai mari, a condiţiilor financiare mai stricte şi a efectelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Inflaţia ar urma să atingă vârful la sfârşitul anului 2022, rămânând însă ridicată în 2023, dar scăzând în 2024. Rata şomajului va fluctua în jurul nivelului de 5-6%. Deficitul general guvernamental urmează să scadă gradual la nivelul de 4,8% în 2024, pe fondul veniturilor puternice şi scăderii cheltuielilor actuale ca pondere din PIB, în principal prin susţinerea oferită de creşterea PIB-ului nominal. Raportul datorie suverană / PIB urmează să fie de 47,6% în 2024", precizează Comisia Europeană.