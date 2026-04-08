Nicolae Păun, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: „La mulți ani tuturor romilor, oriunde v-ați afla! But berșa angle!”

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, președintele Asociației Partidei Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a adresat urări de sănătate și fericire comunității rome, și a făcut apel la responsabilitate din partea guvernanților.

„La mulți ani tuturor romilor, oriunde v-ați afla! But berșa angle!”, a scris Nicolae Păun în mesajul său, continuând cu câteva urări pentru comunitate.

„Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, urez tuturor co-etnicilor mei La mulți ani! Să fiți sănătoși, fericiți și împliniți, alături de familie și de cei dragi!”, a adăugat acesta.

Deputatul Nicolae Păun a mai punctat în urarea sa că există multe provocări cu care se confruntă întreaga societate.

„Într-o perioadă în care suntem afectați cu toții de războaie, de criza economică și de scumpirea taxelor, a impozitelor și a traiului de zi cu zi, îmi doresc să avem parte de pace, iar Dumnezeu să-și întoarcă fața către noi, să aibă grija noastră!”, a scris el.

Acesta a inclus în aceeași postare și un avertisment pentru guvernanți, însă formulat într-un ton moderat, potrivit perioadei de sărbătoare.

„Fiind săptămâna mare, nu vreau să critic guvernul pentru lipsa de măsuri concrete pentru ajutorarea romilor din România și pentru nerespectarea promisiunilor făcute în campania electorală. Doar atât le transmit guvernanților: la următoarele alegeri locale și parlamentare, indiferent când vor fi acestea, veți avea o mare surpriză, voi cei abonați la voturile romilor!”, a scris Păun.

„Săptămâna luminată să ne lumineze pe toți, atunci când luăm decizii! Să auzim de bine!”, a fost mesajul său de sărbătorile Pascale.