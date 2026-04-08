Prima pagină » Politic » Nicolae Păun, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: „La mulți ani tuturor romilor, oriunde v-ați afla! But berșa angle!”

Nicolae Păun, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: „La mulți ani tuturor romilor, oriunde v-ați afla! But berșa angle!”

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, președintele Asociației Partidei Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, le-a urat celor din comunitatea sa sănătate și fericire. El a atras atenția guvernanților că romii vor fi atenți la promisiuni și voturi la următoarele alegeri.
Nițu Maria
08 apr. 2026, 09:31, Politic

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, președintele Asociației Partidei Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a adresat urări de sănătate și fericire comunității rome, și a făcut apel la responsabilitate din partea guvernanților.

„La mulți ani tuturor romilor, oriunde v-ați afla! But berșa angle!”, a scris Nicolae Păun în mesajul său, continuând cu câteva urări pentru comunitate.

„Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, urez tuturor co-etnicilor mei La mulți ani! Să fiți sănătoși, fericiți și împliniți, alături de familie și de cei dragi!”, a adăugat acesta.

Deputatul Nicolae Păun a mai punctat în urarea sa că există multe provocări cu care se confruntă întreaga societate.

„Într-o perioadă în care suntem afectați cu toții de războaie, de criza economică și de scumpirea taxelor, a impozitelor și a traiului de zi cu zi, îmi doresc să avem parte de pace, iar Dumnezeu să-și întoarcă fața către noi, să aibă grija noastră!”, a scris el.

Acesta a inclus în aceeași postare și un avertisment pentru guvernanți, însă formulat într-un ton moderat, potrivit perioadei de sărbătoare.

„Fiind săptămâna mare, nu vreau să critic guvernul pentru lipsa de măsuri concrete pentru ajutorarea romilor din România și pentru nerespectarea promisiunilor făcute în campania electorală. Doar atât le transmit guvernanților: la următoarele alegeri locale și parlamentare, indiferent când vor fi acestea, veți avea o mare surpriză, voi cei abonați la voturile romilor!”, a scris Păun.

„Săptămâna luminată să ne lumineze pe toți, atunci când luăm decizii! Să auzim de bine!”, a fost mesajul său de sărbătorile Pascale.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
Gandul
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Cancan
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport
Suma infimă pe care ANAF a recuperat-o din prejudiciul de 500.000.000 de euro rezultat din 12 dosare de mare corupție. Dan Voiculescu, Elena Udrea, Ovidiu Tender, Marcel Păcurariu, Puiu Popovici și Nelu Iordache printre cei implicați – EXCLUSIV
Libertatea
Din ce sunt făcuți cozonacii la 16.99 lei din LIDL. Cât de sănătoși sunt, de fapt?
CSID
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Promotor