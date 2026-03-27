Nicuşor Dan a promulgat legea bugetului de stat pe 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri legea bugetului de stat pentru anul 2026, care va fi trimisă la Monitorul Oficial şi va intra imediat în vigoare după publicare.

Administraţia Prezidenţială a precizat că şeful statului a semnat, totodată, decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026 şi decretul privind aprobarea plafoanelor unor indicatori din cadrul fiscal-bugetar pentru acelaşi an.

Preşedintele Nicuşor Dan afirmase, joi seară, că „în secunda” în care va primi motivarea Curţii Constituţionale a României privind respingerea contestaţiilor AUR la legile bugetului, va promulga legea bugetului de stat.

Curtea Constituţională a publicat vineri motivarea deciziilor de respingere a sesizărilor AUR referitoare la bugetul de stat pe 2026 şi la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel legea a fost trimisă pentru promulgare preşedintelui Nicuşor Dan.