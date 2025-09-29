Administrația Prezidențială a anunțat că, luni, șeful statului, Nicușor Dan, a semnat mai multe decrete legislative și administrative.

Printre acestea se numără promulgarea legilor prin care anul 2025 este declarat „Anul cultural George Enescu” și „Anul cultural Mihai Eminescu”.

Totodată, președintele a semnat o serie de decrete de eliberare din funcție pentru magistrați care se pensionează sau își încheie activitatea.

Lista cuprinde peste 20 de judecători și procurori din instanțe și parchete din București și din numeroase județe, între care Suceava, Constanța, Bistrița-Năsăud, Mureș, Vrancea, Cluj sau Ialomița.

Printre cei vizați se află vicepreședinți de curți de apel, magistrați cu grad profesional de curte de apel, dar și procurori cu funcții de conducere.

Decretele prevăd pensionări începând cu 1 octombrie 2025, dar și câteva demisii și pensionări programate pentru lunile următoare, până la mijlocul lui noiembrie.

Se pensionează judecătorul Istrate Marcian-Marius (de la Curtea de Apel Galați, la data de 15 noiembrie 2025), judecătoarea Zară Raluca-Elena (de la Curtea de Apel Galați, la data de 15 decembrie 2025), judecătoarea Amzu Dorina-Eugenia (de la Judecătoria Constanța, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Arhip Alina-Ramona (de la Tribunalul Bacău, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Marica Anca-Petruța (de la Tribunalul Bistrița-Năsăud, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Pleșca Cristina ( de la Tribunalul Suceava, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Matache Daniela (judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Vrancea, la data de 3 noiembrie 2025); judecătorul Axenta Marcel (judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Baia Mare, desemnat în calitate de judecător titular de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Baia Mare – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătorul Goșa Constantin-Cătălin (judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Craiova – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Coadă Aurora (judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Constanța – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Dehelean Laura-Maria (de la Curtea de Apel Alba-Iulia, vicepreședinte al acestei instanțe – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Voiculescu Anca-Magda (de la Curtea de Apel București – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătorul Popescu Lucian-Dumitru (judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 4 București – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătoarea Puha Cristina-Diana (de la Curtea de Apel Suceava – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătorul Jurcă Bogdan-Radu ( de la Tribunalul Harghita, delegat în funcția de vicepreședinte al acestei instanțe – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătorul Ogrean Virgil-Ioan ( de la Tribunalul Mureș, delegat în funcția de președinte al Secției penale a acestei instanțe – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Costescu Stică-Constantin (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Stanciu Eugen-Mădălin (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, delegat în funcția de prim-procuror la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Sandu Marioara (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, având gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curte de apel – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Dinu Viorica-Cleopatra (din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, delegată în funcția de prim-procuror adjunct la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Anghel Cristian (din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Pencea Ștefăniță-Mugurel (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în prezent delegat în funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Mihăilă Aurelian Constantin (din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Cute de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Măciucă-Prodan Dorina (din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); procurorul Deaconu Giluela (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025); judecătorul Szots Lehel-Barna (din cadrul Curții de Apel Târgu Mureș, delegat în funcția de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori și de familie la această instanță – pensionare, la data de 3 noiembrie 2025).

Alt decret semnate de Dan este cel privind eliberarea din funcție prin demisie. Este vorba despre judecătorul Bărbieru Ionel, de la Tribunalul Suceava – demisie, la data de 23 octombrie 2025.