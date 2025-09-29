Liderii Franței, Germaniei și Poloniei felicită Republica Moldova pentru alegerile parlamentare

Președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk au transmis: „Felicităm poporul Republicii Moldova pentru angajamentul său față de democrație într-un moment crucial”.

Aceștia au salutat desfășurarea pașnică a procesului electoral și au denunțat tentative hibride de destabilizare.

„Felicităm societatea moldovenească și autoritățile competente pentru desfășurarea pașnică a alegerilor, în ciuda interferențelor fără precedent din partea Rusiei, inclusiv prin scheme de cumpărare a voturilor și dezinformare. Aceste încercări hibride au urmărit să submineze instituțiile democratice ale țării și parcursul său către UE. Cu toate acestea, în ciuda diferitelor forme de interferență manipulatoare menite să destabiliza țara, alegătorii moldoveni au demonstrat încă o dată că nu vor permite ca viitorul lor în pace și libertate să le fie luat”, se arată în comunicat.

Macron, Merz și Tusk au reafirmat angajamentul Franței, Germaniei și Poloniei de a sprijini dezvoltarea democratică, reformele și creșterea economică a Republicii Moldova, în parcursul său spre aderarea la Uniunea Europeană.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate duminică s-au încheiat cu victoria Partidul Acțiune și Solidaritate. PAS a obținut 50,20% din voturi (792.557).

Pe locul al doilea s-a clasat Blocul Patriotic, cu 24,17% (381.505 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,96% (125.673 voturi).

În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,20% (97.852 voturi), și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu 5,62% (88.679 voturi).