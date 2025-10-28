Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la Bucureşti. Cei doi oficiali au discutat despre stadiul excelent al relaţiilor bilaterale şi despre modalităţi concrete de consolidare a cooperării dintre România şi Israel, în special în domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securităţii cibernetice şi tehnologiei informaţiei”, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvern.

Bolojan a evidenţiat evoluţia pozitivă a relaţiilor economice dintre România şi Israel, dar şi intenţia de a le consolida.

În plus, a fost subliniat rolul important al comunităţii evreieşti din România şi al celei româneşti din Israel în consolidarea legăturilor bilaterale.

Şeful Executivului a reiterat angajamentul ferm al Guvernului de a combate antisemitismul, intoleranţa şi discursul instigator la ură, menţionând legile adoptate în acest sens.

„Situaţia de securitate din regiune a reprezentat, de asemenea, un punct important pe agenda întrevederii. Prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat concluziile Summit-ului de la Sharm El-Sheikh, care a urmat acordului de încetare a focului şi eliberării ostaticilor”, se arată în încheierea comunicatului.