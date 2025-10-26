Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre Catedrala Națională: O construcție născută din visul multor români

Președintele României, Nicușor Dan, a participat, duminică, alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale, o construcție despre care afirmă că a fost „născută visul și credința multor români”.
26 oct. 2025, Politic

„O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a scris președintele Nicușor Dan într-un mesaj pe rețelele de socializare, duminică seară.

Duminică, pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, la 15 ani de când au început lucrările de construire la clădire.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul României, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților bisericilor surori și a mii de credincioși veniți din întreaga țară.