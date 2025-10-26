Nicușor Dan, despre Catedrala Națională: O construcție născută din visul multor români

„O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a scris președintele Nicușor Dan într-un mesaj pe rețelele de socializare, duminică seară.

Duminică, pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, la 15 ani de când au început lucrările de construire la clădire.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul României, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților bisericilor surori și a mii de credincioși veniți din întreaga țară.