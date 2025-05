Nicuşor Dan, după ce a ajuns în turul doi: „Este dificil cu candidatul izolaţionist”

„Suntem în turul 2. În momentul ăsta ne despart 50.000 de voturi de locul 3 şi trendul este irreversibil, mai sunt de numărat 300.000 de voturi, nu mai are rost să aşteptăm în seara asta”, a spus Nicuşor Dan.

El le-a mulţumit celor care l-au votat, dar şi celor care au votat pentru ceilalţi candidaţi, „pentru că a fost un proces democratic de care România avea nevoie”.

Nicuşor Dan le-a mulţumit în mod special românilor din Republica Moldova, unde am câştigat cu peste 50%.

Dan a precizat că îl aşteaptă un tur 2 greu.

„Este dificil cu candidatul izolaţionist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcţie pro-occidentală pentru România şi o direcţie anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul 2. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcţia pro-occidentală şi pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toţi românii să fie parte din această bătălie şi sunt optimist că o să o câştigăm, că România va păstra direcţia occidentală şi am speranţă că cu toate resursele pe care ţara asta le are o să fie în câţiva ani pe locul pe care-l merită”, a spus Nicuşor Dan.

Dan a fost întrebat dacă luni va vorbi cu Marcel Ciolacu şi cu Elena Lasconi pentru susţinere în turul 2, însă nu a răspuns. A spus doar: „Mâine”.