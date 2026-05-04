Prima pagină » Politic » Nicuşor Dan: România îşi reafirmă sprijinul ferm pentru viitorul european al Macedoniei de Nord

Nicuşor Dan: România îşi reafirmă sprijinul ferm pentru viitorul european al Macedoniei de Nord

Președintele României, Nicuşor Dan, a transmis, luni, că relația dintre România și Macedonia de Nord depășește nivelul unui simplu parteneriat.
Nicuşor Dan: România îşi reafirmă sprijinul ferm pentru viitorul european al Macedoniei de Nord
Sursa foto: X/Nicușor Dan
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 15:56, Politic

Mesajul a fost publicat pe platforma X, în contextul unei întâlniri cu președinta Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, desfășurată în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.

„România și Macedonia de Nord au mai mult decât un parteneriat; împărtășim valori, încredere reciprocă și o viziune comună asupra securității europene”, a afirmat șeful statului.

Nicuşor Dan a evidențiat și dimensiunea concretă a cooperării bilaterale în domeniul securității, amintind prezența militarilor nord-macedoneni pe teritoriul României în cadrul structurilor NATO.

„Prezența forțelor din Macedonia de Nord pe teritoriul României, sub egida NATO, spune mai mult decât orice cuvinte”, a transmis acesta.

Totodată, președintele României a reafirmat sprijinul constant al Bucureștiului pentru parcursul european al Macedoniei de Nord.

„Angajamentul României față de viitorul european al Macedoniei de Nord este de neclintit”, a subliniat Nicuşor Dan.

Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din întreaga Europă și are ca obiectiv consolidarea dialogului politic și a cooperării în domenii-cheie precum securitatea, energia și stabilitatea regională.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor