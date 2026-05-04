Nicuşor Dan: România îşi reafirmă sprijinul ferm pentru viitorul european al Macedoniei de Nord

Mesajul a fost publicat pe platforma X, în contextul unei întâlniri cu președinta Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, desfășurată în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.

„România și Macedonia de Nord au mai mult decât un parteneriat; împărtășim valori, încredere reciprocă și o viziune comună asupra securității europene”, a afirmat șeful statului.

Nicuşor Dan a evidențiat și dimensiunea concretă a cooperării bilaterale în domeniul securității, amintind prezența militarilor nord-macedoneni pe teritoriul României în cadrul structurilor NATO.

„Prezența forțelor din Macedonia de Nord pe teritoriul României, sub egida NATO, spune mai mult decât orice cuvinte”, a transmis acesta.

Totodată, președintele României a reafirmat sprijinul constant al Bucureștiului pentru parcursul european al Macedoniei de Nord.

„Angajamentul României față de viitorul european al Macedoniei de Nord este de neclintit”, a subliniat Nicuşor Dan.

Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din întreaga Europă și are ca obiectiv consolidarea dialogului politic și a cooperării în domenii-cheie precum securitatea, energia și stabilitatea regională.