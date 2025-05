Nicuşor Dan şi-a prezentat diploma de Bacalaureat pentru a demonta un fake news. Cum vede viitorul educaţiei în România

Un profesor de matematică, debutant, câştigă astăzi 3.700 de lei, iar Nicuşor Dan a fost întrebat dacă s-ar face profesor de matematică pentru această sumă şi care ar fi salariul corect pentru un profesor debutant din punctul său de vedere, în România pe care vrea să o conducă.

Nicuşor Dan a cerut, însă, timp pentru a-şi prezenta diploma de bacalaureat, pentru că de câteva zile circulă în social media un „fake news grosolan” cu diploma sa de bacalaureat.

„Originalul îl am aici. Şi putem să ne uităm pe el. (…) Pe verso sunt notele pe care le-am obţinut la liceu, mediile pe liceu (în dreapta – n.r), şi aici (în stânga – n.r.), la probele pe care le-am dat în momentul în care am susţinut proba. Eram la un liceu din Craiova pentru că eram în lotul de matematică. Şi de asta n-am dat la Făgăraş şi am dat la Craiova”, a spus Dan.

Acesta a răspuns apoi întrebării despre salarizarea profesorilor spunând că salarizarea profesorilor şi mai ales a celor debutanţi e foarte importantă, însă nu poate să dea cifre.

„Bineînţeles că ne-am dori cât mai mult, depinde cât poate economia românească să ducă. (…) Aşa cum am răspuns cu onestitate colegilor dumneavoastră, nu am liniile de buget, nu am interiorizat liniile bugetului naţional ca să pot să spun de unde putem să ducem bani, unde. Deci nu o să pot să vă dau un răspuns. Eu pot să vă dau un răspuns generic că economia românească se poate însănătoşi şi pe cele patru linii pe care le-am spus: absorţie de fonduri, colectare de taxe, inclusiv mare evaziune, adică răspuns la mare evaziune, reducere de cheltuieli inutile pe alte categorii şi companiile de stat”, a spus Nicuşor Dan la dezbaterea de la Digi 24.

Întrebat dacă salariile profesorilor vor rămâne intacte, indiferent de situaţia financiară a României, Nicuşor Dan a spus că nu se pune problema ca salariile profesorilor să scadă.

„Nu se pune problema ca salariile profesorilor să scadă. Cât de mult ele vor putea să crească? Asta e o discuţie la care nu vreau să mă angajez în momentul ăsta”, a mai spus Dan.