Iranul cere ajutorul Belarusului pentru a restaura sistemele de apărare aeriană

Iranul cere ajutor din partea Belarusului pentru a-și restaura sistemele de apărare aeriană și război electronic deteriorate în timpul recentei escaladări cu Israelul, a raportat, vineri, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Un război între Iran și Israel a izbucnit pe 13 iunie, ambele părți fiind de acord cu un armistițiu pe 24 iunie. La doar câteva ore după anunțarea armistițiului, ambele țări au lansat atacuri una împotriva celeilalte. În ciuda acestor încălcări inițiale, încetarea focului pare acum să fie respectată.

Dictatorul belarus Alexander Lukashenko s-a întâlnit cu președintele iranian Masoud Pezeshkian la Minsk pe 20 august.

Deși agenda oficială s-a concentrat pe comerț, investiții și cooperare mai largă, informațiile ucrainene indică faptul că, în spatele ușilor închise, Teheranul a căutat și sprijin militar-tehnic din partea Belarusului.

„Spre deosebire de Rusia, Belarusul este mai puțin restricționat de sancțiuni în domeniul militar-tehnic și ar putea deveni un canal pentru restaurarea capacităților de apărare ale Iranului”, se arată în declarație.

Atât Teheranul, cât și Minsk sunt aliați ai Moscovei în războiul de amploare împotriva Ucrainei. Iranul a furnizat Rusiei drone și rachete balistice folosite în atacuri asupra Ucrainei, în timp ce Belarusul a permis Kremlinului să folosească teritoriul său ca bază pentru operațiunile împotriva Ucrainei.

„Pentru Minsk, aceasta reprezintă perspectiva de a participa la proiecte care depășesc cu mult subiectele anunțate oficial. Iranul plănuiește să folosească Belarusul ca un alt canal pentru a accesa bunuri sancționate”, au transmis serviciile de informații.