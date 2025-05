Nicușor Dan vs George Simion. A avut loc prima dezbatere. Contre privind căderea leului și viziunea pentru România între Dan și Simion

Cei doi finaliști au primit întrebări și au răspus pe rând

Căderea leului, cine este vinovat. Contre între Nicușor Dan și Simion la prima dezbatere

Întrebare: Cine este principalul vinovat pentru deprecierea leului față de moneda euro

George Simion: „Din informațiile pe care le am, au fost anumite companii care au pariat împotriva leului. A fost o mișcare electorală penibilă. Românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni. Pentru deficitul uriaș, arăt către cei care au fost la conducere, e responsabilitatea lor.”

Nicușor Dan: „Nu orice se întâmplă în lume e rezultatul unei conspirații. Am avut același efect după alegerile din noiembrie. Dacă ne uităm la omeni care promit că vor face, trebuie să ne uităm ce au făcut. Am luat o primărie cu datorii de 3 sferturi din venituri și am adus-o la un rating de 4 trepte peste cel național.”

Candidaţii la preşedinţia României au prezentat viziuni diferite privind rolul viitorului şef al statului în gestionarea proiectelor de infrastructură

George Simion a anunţat că a avut o întâlnire cu Cătălin Urtoi, unul dintre susţinătorii autostrăzii A8, şi a promis finalizarea autostrăzilor principale până în 2030-2032, propunând includerea acestui subiect în şedinţele CSAT.

„Trebuie să recăpătăm gloria de odinioară. Acum exact 50 de ani, noi românii construiam Transfăgărăşanul, eram capabili să facem lucrări de infrastructură măreţe, acum trebuie să închidem Valea Oltului pentru un drum tehnologic timp de o lună”, a declarat Simion.

Liderul AUR a menţionat că, în domeniul transportului feroviar, soluţia ar fi sancţionarea firmelor care înregistrează întârzieri în execuţia lucrărilor, acuzând companii din Italia şi Franţa.

El a propus şi dezvoltarea unui nod de transporturi în sudul Bucureştiului, inclusiv cu un aeroport de marfă, după modelul polonez.

În replică, Nicuşor Dan a pus accentul pe combaterea corupţiei şi pe nevoia unei viziuni coerente a investiţiilor: „Preşedintele are în mână un instrument foarte puternic, influenţa sa în justiţie, care înseamnă posibilitatea sa de a lupta cu corupţia, care paralizează multe sectoare, inclusiv zona de achiziţii publice”.

Dan a invocat experienţa sa la Primăria Capitalei, unde susţine că a înlocuit 200 km de conductă magistrală de termie în patru ani, „faţă de 120 km toţi primarii dinaintea mea”.

UPDATE Nicuşor Dan: România nu-şi permite o aventură, nu-şi permite să vorbească despre Georgescu premier

„România nu-şi permite o aventură în momentul ăsta, România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de alegere anticipate, România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de Călin Georgescu prim-ministru, omul care vorbeşte de revendicări teritoriale în Ucraina”, spune Nicuşor Dan.

„Evident, ceea ce vrem cu toţii să facem este ceea ce se numeşte modelul social european, adică creştere economică şi protecţie socială, şi pentru asta este absolut necesar ca România să fie congruentă şi administrativ şi economic cu Uniunea Europeană. Dialogul social a fost în suferinţă. Pot să vă promit că, dacă voi fi preşedinte, voi avea un dialog cu dumneavoastră, şi cred că viaţa mea publică de 20 de ani încoace a dovedit faptul că sunt un om de dialog. Dar ca să avem dialog şi ca toate lucrurile astea să se întâmple, trebuie să avem economie. (…) Ceea ce ne deosebeşte este aventura. România nu-şi permite o aventură în momentul ăsta. România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de alegere anticipate. România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de Călin Georgescu prim-ministru, omul care vorbeşte de revendicări teritoriale în Ucraina. România nu-şi permite în momentul ăsta să vorbească împotriva investitorilor străini, să spună că o să-i acceptăm numai proiectul pe care îi vrem noi. România nu-şi permite în momentul ăsta să vorbească de naţionalizare”, spune Nicuşor an la Congresul BNS.

El afirmă că România are nevoie să fie ancorată în economia europeană, în economia globală şi bineînţeles că statul român trebuie să sprijine capitalul românesc.

„Statul român trebuie să sprijine agricultura românească. Statul român trebuie să facă, prin schemele lui de dezvoltare, să facă România competitivă pe piaţa globală, prezentă şi viitoare. Statul român trebuie să stimuleze inteligenţa artificială, pentru că acolo va fi bătălia. Da, este corupţie în România, bineînţeles. Este uriaşă corupţie în România şi votul românilor de acum trei zile o dovedeşte. În România nu s-au luat destui bani europeni. În România este o uriaşă evaziune fiscală care afectează capitalul românesc, firmele româneşti. În România sunt companii de stat la care managementul este plin de politruci.În România se cheltuieşte enorm. Statul aruncă cu bani şi de acolo vine inflaţie şi de acolo vine factura pentru român. Da, toate astea se întâmplă şi toate astea trebuie corectate, numai că trebuie corectate într-un mod înţelept, nu cum ne arată indicatorii, şi bursa şi cursul leului. Încrederea investitorilor faţă de ce poate să fie România peste două săptămâni”, adaugă candidatul independent la prezidenţiale.

Dan menţionează că, „bineînţeles că în România este corupţie”.

„Bineînţeles că în România am avut o clasă politică care şi-a bătut joc de cetăţeni. Da, toate astea sunt adevărate, numai că răspunsul la această situaţie, de fapt, nu trebuie să fie ura care dezbină societatea. Răspunsul la această situaţie, de fapt, trebuie să fie justiţia, care să-i pedepsească pe cei care au greşit faţă de români. Ăsta este răspunsul unei societăţi democratice şi ancoroate în Europa. O să avem alegeri peste douăsprezece zile. Sunteţi reprezentativi pentru categorii importante de oameni”, încheie Dan.

La Congresul Blocului Naţional Sindical participă şi contracandidatul la alegerile prezidenţiale, George Simion.

UPDATE George Simion urcă pe scenă și va lua cuvântul

Simion acuză „falia satanistă” şi „parazitismul politic” din administraţia României

George Simion, preşedintele AUR şi candidat la alegerile prezidenţiale, lansează acuzaţii la adresa guvernării, la o întâlnire cu reprezentanţii Blocului Naţional Sindical. Simion denunţă ceea ce el numeşte „oportunism politic” şi „parazitism” în administraţie.

„Din oportunism politic, falia aceasta globalistă, progresistă, satanistă, care susţinea exact aceleaşi măsuri de bun simţ, toate guvernele ştiu ce trebuie făcut, dar nu pot face aceste guverne ceea ce trebuie pentru ţară, pentru că au pile, relaţii, secretare, amante, membri de partid, care trebuie să paraziteze administraţia locală şi centrală”, a declarat Simion.

Liderul AUR a criticat creşterea numărului de angajaţi din sectorul public de la 800.000 în anul 2000 la peste 1.300.000 în prezent, afirmând că problema României nu este legată de profesori, medici sau poliţişti, ci de „paraziţii politici” care au „înţesat” administraţia.

„A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesori. A minţit. Nu este o problemă cu profesorii din această ţară. Nu este o problemă cu cadrele medicale din această ţară. Nu este o problemă cu poliţiştii, militarii, pompierii din această ţară şi, în general, cu corpurile profesionale. Nu este o problemă cu funcţionarii publici, oneşti muncitori din această ţară”, a afirmat candidatul.

Simion a făcut apel la dialog şi dezbatere, invitându-şi contracandidatul la mai multe emisiuni televizate programate în zilele următoare.

El a subliniat necesitatea opririi „regimului Klaus Werner Iohannis” şi a tipului de administraţie „în care ţara se duce de râpă”.

„Există o mare disparitate între diferite zone din ţară. Astăzi, adversarii noştri politici, cei care se consideră a fi intelectuali, dar nu sunt, pentru că dau dovadă de multe ori că nu înţeleg nişte elemente de bază şi sunt de multe ori bănuiţi de analfabetism funcţional. Avem zone din România abandonate, dincolo de Bucureşti, unde vin investitori străini şi să dea Dumnezeu să vină în continuare şi să urmeze exemplul de bune practice al antreprenorilor români şi a unora dintre antreprenorii străini şi să plătească taxe corect în ţara noastră pentru ca să putem avea autostrăzi, spitale, şcoli, sigur dacă nu avem o corupţie endemică menţionată de domnul Costin mai devreme şi o incapacitate administrativă severă, aşa cum am văzut timp de 10 ani la Palatul Cotroceni”, a spus Simion.

UPDATE Cei doi candidați din finala prezidențială au ajuns la congres.

Cei doi stau unul lângă altul, totuși au lăsat un scaun distanță.

Din informațiile Mediafax cei doi vor ține pe rând un discurs.

Evenimentul este moderat de Dumitru Costin, șeful BNS.

Înainte de a intra în sală, Nicușor Dan a fost întrebat despre programul dezbaterilor cu contracandidatul său, George Simion.

„Am fost invitat am venit (la Congresul BNS n.r.), nu am pus nicio condiţie, mâine fi la Euronews, îl aştept Iar luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, săptămâna viitoare, îl aştept”, a declarat Nicuşor Dan.

Dezbateri televizate ar mai putea avea loc săptămâna viitoare.

Știre inițială

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că Nicușor Dan și George Simion, cei doi candidați care au ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale, au fost invitați să participe miercuri la cel de-al 13-lea Congres al confederației, care se desfășoară la Palatul Parlamentului.

Președintele BNS, Dumitru Costin a explicat, la Digi 24, invitația adresată celor doi politicieni: „Vrem să auzim de la cei doi candidați, care își doresc hotărât să ajungă președinți la Cotroceni, soluții la o listă de probleme pe care noi le-am identificat în economie, social, în administrație, în zona politică”.

Pentru început, liderul BNS a reacționat negativ la declarațiile lui George Simion, care a afirmat că intenționează să concedieze 500.000 de angajați din sectorul public. Costin a respins această propunere, declarând că un astfel de plan este „exclus” El a subliniat că sectoare vitale, precum educația, sănătatea și poliția, se confruntă deja cu un deficit cronic de personal, informații de care viitorul președinte al țării ar trebui să aibă cunoștință.

La eveniment participă peste 500 de delegați și invitați, reprezentanți ai sindicatelor afiliate BNS, ai instituțiilor publice și partenerilor sociali din România și Uniunea Europeană.

Congresul „marchează 34 de ani de activitate sindicală a BNS”, a comunicat organizația, iar deschiderea oficială are loc miercuri, la ora 16:00, fiind dedicată raportului de activitate al organizației pentru ultimii patru ani.

În premieră pentru România, confederația a inițiat pentru ziua de joi o dezbatere strategică cu tema „România socială – Poziționarea față de Pilonul European al Drepturilor Sociale”. Tot în cea de-a doua zi a congresului, va fi prezentată și adoptată Strategia BNS și va fi aleasă echipa care va conduce organizația sindicală în următorii patru ani.

Sunt așteptați la deschidere reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului României, precum și oficiali europeni și parteneri instituționali cu care BNS colaborează în calitate de partener social reprezentativ.