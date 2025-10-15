Ninel Peia, derapaj la adresa unei senatoare USR: „Când mama dvs a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol” / USR cere sanțiuni

„Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs., a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara”, a afirmat Peia.

Potrivit USR, prin această declarație, senatorul a răspândit o teorie falsă care sugerează că autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o afirmație fără fundament științific, des întâlnită în discursurile conspiraționiste.

„Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului. Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă și violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violență un lucru firesc”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul grupului USR din Senat.

USR solicită ca incidentul să fie analizat de Comisia juridică a Senatului și ca sancțiunile prevăzute de regulament să fie aplicate în funcție de gravitatea faptei. Partidul cere transparență în comunicarea măsurilor adoptate.

„Violența de limbaj nu are ce căuta în Parlament. USR cere ferm sancționarea comportamentelor care subminează respectul și decența în spațiul public”, se arată în comunicatul partidului.