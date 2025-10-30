Noi contre în coaliție: Falcă (PNL): Dacă România va pierde bani europeni, va fi doar vina PSD

Noi contre în coaliție. Dacă România va pierde fonduri europene, va fi doar din vina PSD, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă. Vicepreședintele PNL reproșează PSD că tergiversează reformele propuse de premierul Ilie Bolojan.

„Povestea aceasta, eu pun condiții, eu fac, eu… nu domnilor, nu vreți să vă apucați să și faceți treaba asta? Lumea nu mai înțelege nimic, iar România dacă cumva va pierde fonduri europene pe anul 2026, va fi doar din vina celor de la PSD. Domnul Grindeanu va avea responsabilitatea maximă, pentru că în loc să facă reformă, o tergiversează, o comentează. Dăm un mesaj de neseriozitate pentru piețele internaționale”, spune Falcă.

Vicepreședintele PNL spune că premierul Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să nu intre în dispute cu PSD.

„Vreau să știți că în interiorul PNL, domnul Bolojan ne-a rugat să nu reacționăm, noi nu trebuie să intrăm în conflict cu partenerii de coaliție, el va încerca să negocieze în permanență, pentru a da soluțiile cele mai bune”, afirmă Gheorghe Falcă.

Liderii coaliției se ceartă de două luni în legătură cu reforma administrației publice locale. PSD cere ca reducerea de cheltuieli să se facă la pachet, în plan local și central.