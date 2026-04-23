Noi reguli pentru angajarea străinilor: fără taxe pentru lucrători și controale mai stricte

„Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forța de muncă din state terțe, simplifică procedurile, reduce termenele de avizare în condițiile în care știm că e nevoie de forță de muncă pe piața din România. Cele mai importante prevedere ale acestei ordonanțe de guvern privesc crearea unei platforme (…) o platformă unică națională prin care guvernul va gestiona transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România”, a spus Dogioiu.

„Este introdusă lista ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărârele de guvern și actualizată semestrial, pe baza datelor ANFM și INS și a consultării partenerilor sociali. Va fi instituit un depozit financiar, un mecanism de protecție preventivă obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor deplasare care nu-și îndeplnesc obligațiile legale”

Ordonanța prevede și standardizarea contractelor și interzicerea taxelor percepute lucrătorilor.

„Standardizarea contractelor și instituirea principiului angajatorul plătește, prin care se interzice solicitarea de comisioane, taxe, garanții, depozite de la lucrători și ne aliniem astfel și la standardele OCD”.

Combaterea migrației ilegale

Potrivit lui Dogioiu, măsurile vizează inclusiv combaterea migrației ilegale și protecția lucrătorilor.

„Pe de-o parte avem un câștig important în ceea ce privește combaterea migrației legale, pentru că știm că în acest mod erau aduși sub această acoperire, erau uneori aduși, așa ziși, lucrători în România, pe care ulterior îi regăseam prin alte țări ale Uniunii Europene, și pentru care o repatriere România plătea sume importante, plus problemele pe care le-am avut din această cauză în procesul de aderare la spațiul Schengen. Este de sigur un câștig important pentru lucrătorii străini, care sunt astfel cu mult mai protejați de forme diverse de abuz”, a precizat Dogioiu.

Autoritățile susțin că noile reguli vor prioritiza forța de muncă locală și vor reduce abuzurile din piață.

„Principiul este că locurile de muncă trebuie ocupate cu prioritate de lucrători disponibili în țară, pe piața internă, iar apelul la forța de muncă din exterior se face justificat și controlat. Sigur, este și vorba de funcționarea corectă a economiei, pentru că angajatorii care doresc să încadreze în muncă străin trebuie să se înregistreze, cum spuneam, în acea platformă electronică, iar autoritățile competente pot verifica datele din acea platformă. Avem o reducere a riscului de concurență neloială și de abuz pe piața muncii. Este lovită în mod direct intermedierea abuzivă”.