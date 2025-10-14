Olguţa Vasilescu: Am încredere în Bolojan primarul, Bolojan premierul a avut scăpări

Vasilescu a spus, la Antena 3 CNN că în şedinţa coaliţiei s-a discutat despre nişte ordonanţe de urgenţă care au blocat activitatea în administraţia locală.

„Şi mă refer aici nu numai la ordonanţa 52, mă refer şi la 41, mă refer şi la 38 pentru că sunt chestiuni care, din păcate, nu s-au pus în dezbatere publică, nu am putut să le vedem înainte de a fi adoptate. Una dintre ele, ordonanţa 52 celebră, nu a fost nici măcar în avizarea ministerelor, pur şi simplu s-au citit pe bandă şi când spunem pe bandă, nu înseamnă pe bandă rulantă expresia…, ci în cadrul şedinţei de guvern, unul dintre miniştri poate să decidă ca să suplimenteze textul care a trecut deja prin avizarea ministerelor cu unul, două, trei sau mai multe articole şi dacă primul ministru este de acord, acesta se adoptă imediat. Am avut aşadar o întreagă nebunie după apariţia ordonanţei 52 pentru că, din păcate, în ministere nu se înţelege ce înseamnă reparaţiile sau ce înseamnă serviciile în administraţia publică locală. Ei şi închipuie că reparaţiile pentru noi sunt acelaşi lucru care se întâmplă în minister. Dacă, eu ştiu, ţi s-a rupt piciorul la scaun, faci o reparaţie. Nu! La o primărie sau la un consiliu judeţean, reparaţiile înseamnă drumuri, înseamnă şcoli, înseamnă spitale, iar serviciile înseamnă iluminat public, înseamnă salubrizare, înseamnă ecarisaj, înseamnă tăieri de arbori, înseamnă transport public şi aşa mai departe”, spune Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu a fost întrebată dacă în urma şedinţei coaliţiei s-a deblocat chestiunea cu OUG 52

„Aşteptăm mâine să vedem textul de modificarea ordonanţei 52 şi sper eu nu numai pentru 52 şi pentru celelalte pe care le-am adus în atenţie a coaliţiei astăzi. Şi joi ar urma să intre în şedinţa de guvern. Pentru că vă dau cazuri concrete. La Suceava, contractul de reparaţii de drumuri este legat de deszăpezire. Ninge. Nu poate să semneze contractul pentru că s-a interzis prin această ordonanţă de urgenţă”, spune Vasilescu.

Primarul Craiovei a fost întrebată dacă prim-ministrul a citit ordonanţa 52, pentru că şi el a fost primar, iar ca primar ar fi trebuit să îi fi sărit imediat în ochii chestiile astea.

„Nu ştiu ce să spun, dacă este vreo scuză sau nu. Dar… Ordonanţa a fost redactată de Ministerul de Finanţe. Şi a fost citită pe bandă de Ministrul de Finanţe. În timpul şedinţei de guvern. În mod normal, eu dacă aş fi auzit, de exemplu, că se interzic reparaţiile şi că nu se face o distincţie între administraţia publică, locală şi cea centrală, mi-aş fi dat seama imediat. Poate starea de oboseală, eu ştiu, de… agitaţie, care mi-închipui că este într-o şedinţă de guvern”, a mai spus primarul Vasilescu.

Olguţa Vasilescu a fost întrebată dacă are încredere în Bolojan

„Nu am încredere în general în ceea ce se lucrează, şi mai ales la Ministerul de Finanţe, pentru că am fost foarte crunt loviţi în această ultimă perioadă, în această lună de zile. Şi unele dintre ordinele de ministru nu le-am văzut decât în momentul publicării în monitorul oficial. N-am putut aşadar să reacţionăm. Nu înţeleg de ce legea pentru unii este obligatorie şi pentru alţii facultativă. (…) Ca şi primar (Bolojan – n.r.) a fost un primar bun. (…) Ca şi prim-ministru a avut foarte multe scăpări pe ordonanţele de urgenţă care privesc administraţia publică locală. (…) Am avut încredere în el ca şi primar. În mod normal n-ar fi trebuit să fac astfel de confuzii. În mod normal n-ar fi trebuit să vedem într-o ordonanţă de urgenţă o amendă aplicată primarului. De exemplu, ca şi conducător de instituţie în valoare de 100.000 de lei. Cum a apărut în ordonanţa 38, de exemplu, pentru nişte termene pe care noi nu o să fim în stare să le respectăm, aşa cum ni le dă ordonanţa respectivă. E vorba de retrocedări. Şi atunci amenda pe care ar trebui să o plătească conducătorul instituţiei ar fi de 100.000 de lei. Vreau să vă spun că un primar de comună nu câştigă aceşti bani într-un mandat”, mai spune Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu a spus că, între primari, există o sudalmă când vorbesc despre Ilie Bolojan: „Vedea-l-aş primar, cu un prim-ministru ca Ilie Bolojan”.