Vasilescu recunoaște: Am avut membri de familie care au votat Simion crezând că îl ajută pe Ciolacu

Vasilescu a spus, la Antena 3 CNN, că PSD are și o capacitate foarte bună de a se organiza în cadrul alegerilor.

„Am avut electorat care a votat, nu cu AUR, cu candidatul Georgeșcu la primul tur de alegeri și cred cu candidatul Simion sau Ponta în al doilea tur de alegeri. În al doilea tur, de exemplu, a fost și acea concluzie foarte bine întreținută și în mass-media că ne-ar ajuta foarte mult ca să fie candidatul în primul tur. Că ne-ar ajuta foarte mult ca să fie candidatul nostru în turul doi dacă ar urma să intre cu Simion”, spune Vasilescu.

Întrebată dacă a fost leapșă momentul. când a apărut pe TikTok o discuție între Marcel Ciolacu și Alfred Simonis cu titlu „Nu judecăm” în care vorbeau despre faptul că ar fi dat voturi lui Simion ca să intre în turul doi, Lia Olguța Vasilescu a mărturisit că acest lucru s-a întâmplat și la ea în familie.

„Eu vă spun că am avut inclusiv membri de familie care au votat cu Simion convinși fiindcă așa ne ajută. Când mi-au spus, nu mi-a părut foarte bine, dar s-a întâmplat pentru că s-a întreținut această isterie în mass-media că dacă intră Simion în turul doi cu Ciolacu, sigur îl bate Ciolacu. Deci este foarte posibil că și fără să fi fost vreo discuție în cadrul partidului, pe care eu n-am auzit-o, dar este posibil că aceste voturi să se fi dat de la oameni care au crezut că ne ajută astfel. Și nu ne-au ajutat, din păcate”, mai spune Olguța Vasilescu.