Cseke Attila despre activitatea ministerului Dezvoltării: PNRR va avea prioritate

„Cel mai important mesaj al nostru este acela că PNRR va avea prioritate. Pentru simplu motiv că acela are un termen final, august anului viitor. Celelalte tipuri de investiţii, nu că nu sunt importante, dar ele sunt pe buget de stat”, a afirmat Cseke, marţi, la TVR Info.

Acesta a explicat că, deşi şi celelalte investiţii finanţate din bugetul de stat, precum Programul Naţional „Anghel Saligny” sau proiectele Companiei Naţionale de Investiţii, rămân importante, fondurile europene prin PNRR sunt limitate de termene impuse de Comisia Europeană.

„Acolo trebuie să ne axăm şi mesajul către beneficiari autorităţi locale este acela. Acolo să prioritizăm, acolo să avem forţă de muncă, pentru că termenul trece şi apoi banii s-ar putea pierde”, a conchis ministrul.