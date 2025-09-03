Prima pagină » Politic » Pădurea Băneasa riscă să fie distrusă de interese imobiliare. Mircea Fechet: Riscăm să trădam și pădurea și pe români

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet, deputat PNL, spune că Pădurea Băneasa riscă să fie distrusă de interese imobiliare, după ce un drum forestier ar putea fi transformat într-o șosea urbană.
Sursa: Facebook/Ministerul Mediului - România
Radu Mocanu
03 sept. 2025, 11:54, Politic

Într-o declarație în Parlament, Mircea Fechet a declarat: „Ca om de Mediu, e datoria mea să vă aduc la cunoștință că rechinii imobiliari înoată nestingheriți prin Pădurea Băneasa și că, dacă nu aplicăm legea în litera și spiritul ei, riscăm să trădăm și pădurea, și pe românii care – la fel ca mine – cred că aerul curat e un drept, nu un lux”.

„Un drum forestier – a cărui menire este să asigure accesul destinat exclusiv gestionării durabile a pădurii – riscă să fie transformat într-o autostradă a privilegiaților”, a adăugat liberalul.

Fechet susține că după ce a plecat din funcția de ministru al Mediului, bariera de acces din pădure a început să fie ridicată frecvent: „Se circulă, imaginile sunt publice. Se testează limitele. Se pregătește terenul pentru un fapt împlinit. Pentru ca acest drum forestier să devină o scurtătură spre casă sau spre serviciu, dintr-un cartier unde dezvoltatorul a uitat, de mai bine de 17 ani, că trebuia să asigure proprietarilor căile de acces promise”.

„Contractul trebuie să fie reziliat de urgență, iar cei care l-au semnat să dea explicații și să răspundă instituțional și legal”, a mai adăugat fostul ministru.