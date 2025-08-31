Prima pagină » Politic » Ministra Mediului, Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa trebuie declarată arie naturală protejată

Ministra Mediului, Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa trebuie declarată arie naturală protejată

Diana Buzoianu a anunţat că va iniţia demersuri pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, subliniind că acest spaţiu verde este „o comoară naţională” ce trebuie păstrată pentru generaţiile viitoare.
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Rareș Mustață
31 aug. 2025, 09:44, Politic

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că Pădurea Băneasa trebuie protejată de construcţii şi transformată integral în arie naturală protejată.

Oficialul USR a precizat că lipsa spaţiilor verzi din Capitală şi presiunea imobiliară asupra zonei fac necesară o decizie fermă.

„Nu avem spaţii verzi suficiente în Bucureşti, iar betoanele deja ne sufocă. Sunt mulţi care văd acest plămân verde doar ca pe un teren numai bun de investit şi betonat, la momentul potrivit, când presiunea publică va scădea. Da, Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată”, a afirmat Buzoianu.

Ministra a anunţat că vineri va organiza la Ministerul Mediului o dezbatere cu societatea civilă şi cetăţenii, la care vor fi invitaţi şi reprezentanţii Primăriei Capitalei, Primăriei Sectorului 1 şi Consiliului Judeţean Ilfov.

„Avem cu toţii o responsabilitate uriaşă să punem la punct un proiect care să protejeze toată Pădurea Băneasa, o comoară care nu trebuie pierdută sub nicio formă”, a conchis Buzoianu.