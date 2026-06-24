Palatul Victoria, în culorile României și SUA / Guvernul marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite

Palatul Victoria este iluminat, în această seară, în culorile drapelelor României și Statelor Unite ale Americii, într-un gest simbolic dedicat relației strategice și de prietenie dintre cele două state.

„Freedom 250”

Potrivit unei postări publicate de Guvernul României, instituția se alătură campaniei „Freedom 250”, o inițiativă care reunește o serie de evenimente organizate pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Executivul transmite, cu această ocazie, un mesaj de felicitare adresat Statelor Unite, subliniind totodată importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

„Guvernul se alătură campaniei „Freedom 250”, care include mai multe evenimente menite să marcheze un sfert de mileniu de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii.

La mulți ani Statelor Unite ale Americii!

La mulți ani prieteniei dintre România și SUA!” este mesajul transmis de Guvernul României.