Parlamentar: Sper că toți judecătorii CCR vor veni la muncă vineri, un nou blocaj va trebui discutat foarte serios

Parlamentarul Gabriel Andronache a scris pe Facebook despre ședința de vineri de la CCR. El a avertizat că un nou blocaj va trebui discutat foarte serios.

„Sper că toți judecătorii CCR vor veni la muncă vineri și se vor pronunța prin vot pe proiectul privind legea magistraților. Va fi grav dacă din nou nu se întrunește cvorumul, iar un eventual nou blocaj, la fel cu cel din decembrie, va trebui discutat foarte serios. Procedurile de blocaj pot fi specifice unor autorități politice dar nu pot fi tolerate în cadrul funcțional al instanței de contencios constituțional”, a scris Gabriel Andronache.

Șeful deputaților PNL a subliniat importanța reformei propuse de Guvernul Bolojan.

„Reforma angajată de Guvernul Bolojan vizează toate sectoarele în care s-au acumulat probleme, inclus cel de mai sus unde se așteaptă de mai multă vreme o decizie a CCR. Așezarea statului pe baze corecte, sănătoase este condiția pentru dezvoltarea țării pe termen mediu și lung. De aceea este important să avem o decizie corectă din partea CCR, o decizie care să ajute dezvoltarea țării”, a adăugat Gabriel Andronache.

Guvernul României a inițiat o reformă a sistemului de pensii pentru judecători și procurori, care prevede printre altele creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani și limitarea pensiei la maximum 70 % din ultimul salariu net. Decizia a fost contestată, iar CCR ar trebuie să se pronunțe asupra cauzei, vineri, 16 ianuarie.