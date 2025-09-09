Parlamentul a aprobat în unanimitate achiziția unei corvete pentru Forțele Navale Române

Nava face parte din excedentul armatei turce și este echipată cu tehnologie modernă, compatibilă cu standardele NATO. Procedura de cumpărare a fost începută la sfârșitul anului 2024 și a primit aprobarea CSAT în martie 2025.

„Este o achiziție Guvern la Guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO, o corvetă de care Forțele Navale au mare nevoie”, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

Corveta se înscrie în programul de modernizare a Forțelor Navale Române.

Pe termen lung, planurile includ construcția a patru corvete europene, trei fregate și achiziția de submarine, drone și nave vânătoare de mine.

Ministrul a subliniat importanța consolidării prezenței militare în Marea Neagră: „Marea Neagră trebuie să rămână o mare a păcii și acest lucru se va întâmpla doar arătând că suntem bine echipați și continuând misiunile comune pe care le avem cu aliații NATO”.

România participă deja la misiunea de deminare MCM Black Sea alături de aliații turci și bulgari, care asigură zilnic securitatea navigației în zona.