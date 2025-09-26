Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare

Decizia Comisiei a fost luată urmare a examinării sesizărilor depuse de către: Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a informației prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea alegătorilor banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional.

Hotărârea Comisiei și copia dosarului administrativ vor fi expediate Ministerului Justiției. Instituția va fi sesizată în vederea examinării aplicabilității prevederilor din Legea privind partidele politice în privința Partidului Politic „Moldova Mare” ce se referă la restricțiile și limitarea activității partidelor politice.