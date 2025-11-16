Peste 10.000 de candidați înscriși la Rezidențiat. Rogobete: România are probleme ignorate de prea mulți ani

Potrivit Ministerului Sănătății, Concursul Național de Admitere în Rezidențiat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se desfășoară pe baza unei tematici și bibliografii unice la nivel național.

Un total de 5.374 de locuri și posturi sunt scoase la concurs, dintre care: 4.649 pentru medicină, 464 la medicină dentară și 261 pentru specializarea de farmacie.

Numărul total de candidați din acest an este de 10.147 de absolvenți înscriși la nivel național, dintre care: 6.956 la medicină, 1.950 la medicină dentară și 1.241 la farmacie.

Concursul se desfășoară simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, identice în toate centrele, pe durata a 4 ore. Promovarea și alegerea unui loc sau post sunt condiționate de obținerea a minimum 60% din punctajul maxim național, potrivit ministerului.

Alexandru Rogobete le-a urat „mult succes” candidaților

„Astăzi este o zi importantă – nu doar simbolic, ci cu adevărat importantă pentru sistemul de sănătate din România. Pentru că astăzi viitori medici, farmaciști și stomatologi vor intra pe drumul lor către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta. Le transmit mult succes tuturor!”, a declarat Rogobete.

El a mai precizat că România are probele vechi în ceea ce privește școlarizarea în domeniul medicinei. „Știu și recunosc că România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulți ani, legate de cultul mentoratului și cultul discipolului. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, și știu că înțelegeți asta. (…) Este greu pentru unii să accepte că, indiferent câtă experiență ai, indiferent ce funcție sau titulatură porți, oricât de mare profesor ești, dacă nu ai lângă tine discipoli, ești doar o formă fără fond.

Stimați viitori medici rezidenți, farmaciști și stomatologi, vă asigur de toată înțelegerea și tot sprijinul meu. O parte dintre schimbările legislative au fost deja adoptate, altele vor urma – toate cu un singur scop: normalitate, echilibru și respect”, a conchis Rogobete.