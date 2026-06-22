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Petrișor Peiu, despre Guvernul Veștea: Propune același program de guvernare precum guvernul Bolojan

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR a declarat, în cadrul votului de învestitură al Guvernului Veștea, susținut luni seară, în plenul Camerei Deputaților, că planul de Guvernare propus este identic cu cel al Guvernului Bolojan, demis prin moțiune de cenzură.
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22 iun. 2026, 22:36, Politic
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„Citind programul de guvernare propus de guvernul pe care trebuie să-l votăm astăzi sau să nu-l votăm, am dedus că nu au înțeles că trecem printr-o criză profundă. Pentru că cei care constituie acest guvern, posibil guvern, ne cer să-i votăm pentru a aplica exact aceleași măsuri ca guvernul care a fost demis prin moțiune de cenzură”, a acuzat Peiu. 

Petrișor Peiu a declarat că nu rezultă de nicăieri din acest program de guvernare că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației în care suntem și a înțeles unicitatea fenomenului de stagflație cauzat fix de aceleași măsuri care sunt propuse pe mai departe”

Senatorul acuză că programul de Guvernare propus de Veștea „vinde povestea vă cor fi atrași 9 miliarde de euro din PNRR în cele trei luni rămase. (…) În continuare ni se spune că

dacă vom scădea consumul și vom menține taxele de consum ridicate, vom crește investițiile”
Potrivit lui Peiu, execuția bugetară la 4 luni arată „arată că toate cheltuielile de capital au scăzut cu 9 miliarde de lei”.
Deci este o criză economică la care guvernul propus nu a găsit răspunsul de vreme ce ne propune același program de guvernare precum guvernul demis, guvernul Ilie Bolojan”, a acuzat Peiu. 
Acesta a mai afirmat că „avem și o criză politică, odată ce nu se poate constitui o majoritate stabilă”. 
În momentul în care se încearcă croirea de majorități obscure prin diferite unghiere, nu se va reuși”, a declarat Peiu. 

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