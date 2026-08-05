PNL: PSD încearcă să-și acopere eșecurile din energie. „Decredibilizează România în plină evaluare Moody’s”

„Ieri, în Senat, am văzut din nou de ce nu se poate guverna cu PSD. Când trebuie să aleagă între interesul României și câștigul politic de moment, PSD alege de fiecare dată populismul”, a transmis miercuri senatoarea PNL Gabriela Horga, după adoptarea amendamentelor la Legea decarbonizării.

Senatorii au modificat marți actul normativ care stabilește calendarul renunțării la producția de energie pe bază de cărbune. Amendamentele susținute de PSD și AUR prevăd că grupurile energetice și exploatările miniere nu vor mai putea fi închise la termenele asumate prin PNRR, ci doar după construirea și punerea în funcțiune a unor capacități noi de producție care să le înlocuiască.

Liberalii susțin că modificarea afectează angajamentele asumate de România prin PNRR și poate pune în pericol fondurile europene.

PNL: PSD încearcă să-și ascundă propriile eșecuri din energie

PSD încearcă să-și acopere întârzierile în modernizarea unor capacități energetice din administrațiile pe care le conduce, susține senatoarea PNL Gabriela Horga.

„Ironia este că PSD invocă protejarea unor capacități energetice pe care chiar ei nu au fost în stare să le modernizeze. Cele mai mari întârzieri ale investițiilor în înlocuirea surselor de energie se regăsesc tocmai în administrațiile conduse de PSD: la Craiova și la Vâlcea, la CET Govora”, a afirmat senatoarea.

Ea susține că amendamentele adoptate marți în Senat urmăresc să acopere aceste întârzieri, nu să rezolve problemele din sistemul energetic.

„După ani de incompetență, PSD încearcă acum prin aceste amendamente să-și acopere propriile eșecuri în gestionarea investițiilor, chiar dacă asta înseamnă distrugerea reformelor și punerea în pericol a fondurilor europene”, a transmis Gabriela Horga.

Horga: Miza depășește sectorul energetic

Gabriela Horga susține că efectele modificărilor adoptate de Senat depășesc domeniul energetic și pot influența modul în care este percepută România de instituțiile financiare internaționale și de investitori.

„Consecința este clară: România riscă să piardă sume importante exact în momentul în care agențiile de rating analizează credibilitatea financiară a țării, iar evaluarea Moody’s este în desfășurare”, a afirmat senatoarea.

Ea i-a cerut liderului PSD, Sorin Grindeanu, să își asume consecințele pe care aceste modificări le-ar putea avea asupra credibilității României. „Sper că vă veți asuma consecințele decredibilizării României, în plină evaluare a agențiilor de rating, cu același aplomb cu care ați susținut aceste amendamente populiste”, a transmis senatoarea.