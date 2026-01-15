Polonia pregătește trimiterea a până la nouă avioane MiG către Ucraina

Polonia vrea să ofere Ucrainei până la nouă avioane de vânătoare MiG aflate aproape de finalul duratei de utilizare, relatează Kyiv Post.

Anunțul a fost făcut de un ministru adjunct al apărării într-un interviu acordat postului TVP World, în contextul sprijinului militar acordat Kievului în războiul cu Rusia.

Într-un interviu exclusiv pentru programul On the Record, Paweł Zalewski a confirmat că hotărârea a fost deja adoptată la nivel guvernamental. „Decizia (guvernului) a fost luată.”, a anunțat acesta.

Discuțiile dintre cele două state includ și un posibil schimb de tehnologie militară. În luna decembrie, lideri militari au vorbit despre un acord prin care Polonia ar urma să primească tehnologii de drone dezvoltate în Ucraina, în schimbul avioanelor MiG din perioada sovietică.

Paweł Zalewski a precizat că autoritățile poloneze așteaptă un răspuns oficial din partea Kievului.

„Așteptăm răspunsul Ministerului Apărării din Ucraina. Discuțiile sunt în curs de desfășurare… acestea sunt discuții complet tehnice.”, a declarat acesta.

Întrebat dacă Ucraina a acceptat propunerea, oficialul a sugerat că răspunsul este favorabil.

„Cred.. ucrainenii au luat decizia de a accepta această ofertă. Desigur, există unele aspecte tehnice care vor fi clarificate, ca întotdeauna”, a declarat el.

Prima tranșă ar urma să includă mai puțin de zece avioane. Zalewski a menționat că livrarea inițială va fi limitată: „Mai puțin de zece”.

Anterior, un alt ministru adjunct al apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a spus că între șase și opt avioane MiG se apropie de finalul perioadei operaționale.

Conform informațiilor, avioanele ar putea ajunge în Ucraina în cadrul unui acord de cooperare militară.

Până acum, Polonia a oferit Ucrainei tancuri, sisteme de artilerie și muniție. Trimiterea de avioane de vânătoare ar fi o mișcare importantă în sprijinul militar acordat Kievului.

Varșovia se numără printre cei mai activi susținători ai Ucrainei după invazia rusească din 2022.

Paweł Zalewski a mai spus că stabilirea ultimelor detalii legate de transport, mentenanță și organizare logistică sunt aproape de final.

Discutând despre alt subiect, ministrul a spus că sprijină decizia Estoniei de a restricționa accesul veteranilor ruși la vize turistice și a spus că va aduce tema în discuție la nivel european.

„Cu siguranță. Voi discuta cu colegii mei responsabili de acest lucru din Ministerul Afacerilor Externe.”, a afirmat el când a fost întrebat dacă Polonia va cere măsuri similare.