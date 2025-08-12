Preluarea controlului militar asupra Fâșiei Gazei de către Israel ar provoca un dezastru, avertizează Uniunea Europeană

Hadja Lahbib, comisarul european responsabil cu gestionarea crizelor, a vorbit marți despre escaladarea ofensivei militare a Israelului în Fâșia Gaza.

„Gaza se află în pragul foametei. Ajutoarele sunt blocate, livrările aeriene sunt ineficiente, iar noile reguli de reînregistrare a ONG-urilor riscă să agraveze criza”, a spus Hadja Lahbib, care a mai menționat faptul că „o preluare militară completă de către Israel ar fi catastrofală: victime în masă, servicii colapsate și ostatici în pericol”.

Aceasta este a doua persoană oficială europeană care critică deschis acțiunile Israelului în ultimele zile.

Săptămâna trecută, vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat planurile prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a controla complet Fâșia Gaza drept „o provocare inacceptabilă”, scrie Politico.

Israelul a început să primească tot mai multe critici pentru războiul său împotriva militanților Hamas din Gaza, unde, potrivit raportărilor, aproape 61.500 de persoane și-au pierdut viața de la începutul conflictului în octombrie 2023.

Atacul violent al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023, a dus la moartea a aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, iar în jur de 250 de persoane au fost răpite de grupările Hamas și aduse în Gaza.

Aceste acțiuni au condus, ulterior, la reacții puternice din partea Forțelor de Apărare Israeliene.

Hadja Lahbib a fost una dintre cele mai impactante voci din cadrul Comisiei Europene care a criticat ofensiva israeliană, în special prin discursul său prin care avertiza asupra „unei foamete provocate de om” și cerea un armistițiu cu acces umanitar liber.

Recent, poziția Comisiei Europene față de Israel a devenit mai puternică. Una dintre repercursiunile care au vizat Israelul a fost propunerea de suspendare a participării acestuia la programul de cercetare Horizon Europe.