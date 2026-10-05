Președintele Nicușor Dan, omagiu pentru Václav Havel. Fostul disident anticomunist s-a născut în urmă cu 90 de ani

Șeful statului român l-a prezentat pe Havel drept un reper atât pentru opoziția față de regimul comunist, cât și pentru construcția democratică de după căderea comunismului.

Nicușor Dan: „A fost un model”

„Un omagiu pentru Vaclav Havel, la 90 de ani de la nastere. A fost un model prin curajul si eficienta dizidentei fata de regimul communist, a fost un model in politica postcomunista, contribuind decisiv la transformarea democratica a tarii (Cehoslovacia, apoi Cehia)”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Mesajul președintelui vine chiar în ziua în care se împlinesc 90 de ani de la nașterea lui Václav Havel, la 5 octombrie 1936, la Praga.

Cine a fost Václav Havel

Scriitor, dramaturg și eseist, Václav Havel a devenit una dintre figurile centrale ale opoziției față de regimul comunist din Cehoslovacia. A fost unul dintre fondatorii Cartei 77, inițiativa civică pentru apărarea drepturilor omului, și unul dintre primii săi purtători de cuvânt.

Activitatea sa împotriva regimului i-a adus mai multe perioade de detenție. Cea mai lungă dintre acestea s-a desfășurat între 1979 și 1983.

În 1989, Havel s-a numărat printre liderii mișcării care a dus la Revoluția de Catifea și la prăbușirea regimului comunist din Cehoslovacia. La 29 decembrie 1989 a devenit președintele țării.

După separarea pașnică a Cehoslovaciei, Havel a devenit, în 1993, primul președinte al Republicii Cehe. A rămas în funcție până în 2003 și a susținut orientarea occidentală a țării, inclusiv integrarea în NATO.

Václav Havel a murit la 18 decembrie 2011, la vârsta de 75 de ani. Moștenirea sa politică și intelectuală este legată în special de apărarea drepturilor omului, opoziția față de totalitarism și tranziția democratică a Europei Centrale după 1989.