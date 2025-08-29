Președintele portughez afirmă despre Trump că este un „atu al Rusiei”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este „obiectiv, un atu al Rusiei sau al fostei Uniuni Sovietice”, a declarat președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, într-un discurs susținut miercuri, potrivit The Kyiv Independent.

Vorbind într-un panel pentru studenți, Rebelo de Sousa discuta despre modul în care Trump reprezintă un nou tip de lider mondial, într-un context global cu dinamici de putere în rapidă schimbare.

„Există un aspect ciudat și complex, liderul suprem al celei mai mari puteri mondiale este, obiectiv, un atu al Rusiei sau al fostei Uniuni Sovietice. El funcționează ca un atu”, a spus el, conform declarațiilor preluate de CNN. „Spun că, obiectiv vorbind, noua conducere americană a favorizat strategic Federația Rusă”.

Cel de-al doilea mandat al lui Trump a adus o schimbare dramatică în poziția SUA față de Ucraina și Rusia, comparativ cu cea a predecesorului său, președintele Joe Biden.

În ciuda eforturilor conduse de SUA, desfășurate de luni de zile, de a pune capăt războiului din Ucraina, Trump nu a întreprins până acum pași concreți pentru a presa Rusia să oprească conflictul, oprind temporar, la diferite momente, ajutorul militar și schimbul de informații cu Ucraina și criticând public în repetate rânduri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Recent, după un atac nocturn cu rachete și drone rusești asupra Kievului, soldat cu 23 de morți, inclusiv patru copii, Casa Albă a echivalat atacul cu acțiunile defensive ale Ucrainei împotriva infrastructurii ruse care susține invazia la scară largă.

Întrebările privind relațiile posibil dubioase ale lui Trump cu Rusia și serviciile de securitate ale acesteia au circulat de mult timp, culminând chiar cu o anchetă a unui consilier special în primul său mandat.

Deși ancheta a descoperit dovezi de „activitate criminală extinsă” comisă de Trump, asociații săi și unii membri ai familiei sale, nu a găsit dovezi că ar fi lucrat pentru, sau că ar fi fost recrutat vreodată de serviciile de securitate ruse.

Totuși, acuzațiile au continuat, iar Rebelo de Sousa nu este primul oficial european care îl acuză pe Trump că ar fi un atu al Rusiei, în martie, parlamentar britanic Graham Stuart sugera că Trump ar fi fost pregătit de serviciile de securitate ale Kremlinului pe parcursul mai multor decenii.