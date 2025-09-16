Prima ședință a Comisiei parlamentare „România fără violență domestică”. Ce măsuri au fost stabilite

Prima ședință a Comisiei parlamentare „România fără violență domestică” a avut loc marți. Cu această ocazie a fost adoptat regulamentul comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului. Comisia este condusă de deputatul Alina Gorghiu.

Parlamentul României a adoptat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru legislația privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice – „România fără violență domestică”, au anunțat reprezentanții parlamentarilor.

Comisia este condusă de Alina Gorghiu.

„În cadrul ședinței a fost aprobat regulamentul care stabilește cadrul necesar desfășurării activității Comisiei. Totodată, s-a stabilit ca ședințele să aibă loc săptămânal sau ori de câte ori este necesar, pentru a răspunde prompt nevoilor de dezbatere și analiză”, au transmis reprezentanții comisiei parlamentare.

De asemenea, au fost stabilite metodele în care se va face comunicarea.

„Pentru o comunicare eficientă și transparentă cu societatea civilă, experți, autorități publice, mass-media și cetățeni, comisia a anunțat:

-Adresa de e-mail oficială ([email protected] ) este deja operațională și poate fi utilizată pentru transmiterea de propuneri, puncte de vedere și solicitări de colaborare.

-A fost creată pagina oficială de Facebook „România fără violență” (link aici: https://www.facebook.com/profile.php?id=61579825212587 ), care va oferi informații actualizate despre activitatea Comisiei și va facilita dialogul direct cu cetățenii.

-Ședințele Comisiei vor fi transmise online, pentru a asigura accesul tuturor celor interesați la dezbateri.”

Tot marți a fost aprobată propunerea Alinei Gorghiu privind inițierea demersurilor pentru adoptarea unei Declarații comune a Parlamentului României pe 2 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței, marcată anual la inițiativa ONU.