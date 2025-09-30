Mircea Abrudean: România nu mai tolerează violența domestică

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat în ședința comună a Parlamentului că adoptarea Declarației „România fără violență domestică” marchează un angajament ferm al liderilor politici de a proteja victimele și de a preveni abuzurile domestice.

Ședința comună a Parlamentului României a fost dedicată adoptării Declarației „România fără violență domestică”, un document care reflectă angajamentul liderilor politici de a combate acest fenomen care afectează tot mai multe familii. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că violența domestică nu mai poate fi ignorată sau minimalizată și că protecția victimelor trebuie să devină o prioritate națională.

„Această Declarație nu trebuie să fie doar un simplu document politic de intenție. Este o asumare că violența domestică este un fenomen care a luat amploare nepermisă în ultimii ani și trebuie combătut prin politici coerente și sustenabile, dincolo de partide și cicluri electorale”, a afirmat Abrudean.

Președintele Senatului a subliniat importanța colaborării între Parlament, Guvern, societatea civilă și comunitățile locale pentru a crea mecanisme eficiente de sprijin pentru victime și a preveni agresiunile. Totodată, a felicitat Comisia specială comună „România fără violență” pentru inițiativa și organizarea ședinței, menționând că aceasta va transforma experiențele victimelor și bunele practici în soluții legislative concrete.

Abrudean a prezentat și date statistice îngrijorătoare: una din două femei din România a fost victimă a violenței domestice, România aflându-se printre primele patru state din UE la incidența acestui fenomen. Totodată, mai puțin de 10% dintre victime ajung la servicii de sprijin, iar peste 50% dintre tinerele femei se tem că ar putea deveni victime ale violenței fizice, sexuale sau domestice.

„Răspunsul pe care îl dăm astăzi este clar: România nu mai tolerează violența domestică. Este datoria noastră să construim o țară sigură, în care fiecare cetățean să trăiască liber și fără frică”, a concluzionat președintele Senatului.