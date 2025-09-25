Abrudean: Bolojan nu poate fi păcălit. Ne dorim cu toții reformă, dar să nu înceapă cu noi

„Ne dorim cu toții reformă, dar să nu înceapă cu noi, cam asta e povestea”, spune la RFI președintele Senatului, Mircea Abrudean, care critică rezistența față de propunerile premierului Ilie Bolojan. El afirmă că prim-ministrul nu poate fi păcălit în privința reformei administrației publice.

Mircea Abrudean consideră de asemenea că Bolojan este flexibil în relația cu partenerii de coaliție.

„Cu siguranță, nu este o bucurie pentru nimeni din PNL să asistăm la ceea ce se întâmplă”, mai afirmă el, referindu-se la atacurile din partea PSD.

Mircea Abrudean declară că reforma trebuie făcută în așa fel încât să ducă la o administrație mai eficientă: „Nu poți să vii să-i spui premierului Ilie Bolojan, care are experiență în administrație de 20 și ceva de ani, cu performanță dovedită, că propunerea pe care a făcut-o privind reforma în administrație nu e bună. Nu poți să vii să-l păcălești cu reduceri de posturi care nu sunt ocupate sau care sunt prevăzute doar în cota maximă pe care o are o administrație la dispoziție, conform prevederilor legale”.

Președintele Senatului subliniază că ”e foarte greu să explici cum o primărie, care funcționează în aceiași parametri, respectiv are aceeași populație, aceeași suprafață, aceleași provocări, lucrează cu 50 de angajați, să zicem și altă primărie din alt județ, în aceiași parametri, lucrează cu o sută de angajați. Ce este diferit acolo? De ce ăla se descurcă cu 50 și celălalt are nevoie de o sută? Aici este cheia, pe care premierul Bolojan încearcă să o explice, ca un om care vine din administrație și înțelege exact cum funcționează lucrurile și nu poate fi păcălit cu nici un fel de alte justificări (…). Ne dorim cu toții reformă, dar să nu înceapă cu noi, cam asta e povestea”.