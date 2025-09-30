NATO și UE intensifică cooperarea pentru securitatea aeriană și sprijinul Ucrainei

La finalul discuției, cei doi lideri au subliniat colaborarea strânsă dintre NATO și UE în domeniul securității și apărării. Rutte a evidențiat importanța inițiativei „Zidul dronelor”, menită să protejeze spațiul aerian european, după incidente recente din Polonia, Estonia și Danemarca, potrivit unui comunicat de presă.

„Trebuie să ne păstrăm cerul în siguranță. Și am văzut în ultimele două săptămâni ce s-a întâmplat cu dronele din Polonia, cu MIG-31-urile din Estonia, dar și ce se întâmplă acum în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm. Dar când vine vorba de Polonia și Estonia, este clar că sunt rușii. Totuși, evaluăm dacă este intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu este intenționat, este nechibzuit și inacceptabil. Așadar, trebuie să ne protejăm cerul. Inițiativa Zidul dronelor este oportună și necesară, pentru că, în cele din urmă, nu putem cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a elimina dronele, care costă doar câteva mii de dolari. Avem nevoie de zidul dronelor”, declarat șeful NATO.

De asemenea, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, considerată „prima linie de apărare” a Europei, prin furnizarea de arme și sprijin financiar. Cooperarea la toate nivelurile dintre NATO și UE are ca scop creșterea eficienței și securității colective, a fost concluzia celor doi lideri NATO și UE.