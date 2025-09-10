Președintele Senatului, despre măsurile luate de Guvern în domeniul Educației: „Sigur, a crescut norma cu două ore, s-au reglat anumite situații, există în continuare nemulțumiri. Sperăm să fie gestionate”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, coleg de partid cu premierul Ilie Bolojan, a vorbit miercuri despre tensiunile apărute în sistemul educațional după deciziile Guvernului.

El a explicat că protestele sindicaliștilor și criticile venite din partea profesorilor și elevilor fac parte din „rezistența sistemului”, dar le consideră „absolut normale și constituționale”.

Mircea Abrudean a declarat la Europa FM faptul că „pentru prima dată un guvern își asumă reforma pensiilor magistraților”, iar în cazul educației „Guvernul rămâne deschis la dialog”.

„Cred că întotdeauna comunicarea este esențială într-un proces de reformă. Sigur că, în general, reforma este dorită de toată lumea, dar să înceapă cu celălalt. Asta este realitatea cu care suntem obișnuiți. Ăsta e și motivul pentru care suntem în această situație, pentru că au mai existat, de-a lungul timpului, inițiative, dorințe de a reforma anumite sisteme. Acest lucru s-a blocat din cauza rezistenței sistemului respectiv, să-i spunem, manifestată prin proteste, care sunt absolut normale și constituționale. Este o chestiune de asumare a responsabilității, făcută prima dată de guvernul condus de Ilie Bolojan”, a afirmat Mircea Abrudean la Europa FM, în emisiunea „Piața Victoriei”.

„Întotdeauna, când ai măsuri de reformă care afectează anumite categorii, sigur că rezultă nemulțumiri. Indiferent cât dialoghezi, indiferent cât se discută pe acest subiect, unii vor fi în continuare nemulțumiți. S-a văzut acest lucru și în educație, dar să vedem și partea bună: 98,2% dintre școli au început [cursurile] la timp. Asta spune ceva. Sigur că în continuare Guvernul este deschis la dialog. Sigur că se poate discuta, se poate dezbate, dar cred că asta este forma prin care ne arătăm respectul față de elevi, până la urmă, și față de domeniul pe care îl gestionează, extrem de apreciat de toată lumea, pentru că, până la urmă, de la educație pleacă totul”, a declarat președintele Senatului despre situația din școli.

În ceea ce privește investițiile din școli, Mircea Abrudean a discutat despre banii din fondurile europene, din PNRR, alocați pentru îmbunătățirea condițiilor din școlile românești.

„Dar să nu uităm faptul că Guvernul a investit extrem de mult în infrastructură educațională. Vorbim de fonduri europene, vorbim de PNRR, vorbim de bani din bugetul statului, din bugetele care s-au construit școli, s-au îmbunătățit condițiile. Am un exemplu chiar la mine în orașul natal: o școală reabilitată cu aproape 10 milioane de euro, din bani europeni și din bugetul administrației locale. Iar condițiile, cu siguranță, sunt mult diferite față de ce a fost în trecut. Deci trebuie luat în calcul și acest aspect. S-a încercat o formulă prin care să nu scadă veniturile din zona educației. Sigur, a crescut norma cu două ore, s-au reglat anumite situații, există în continuare nemulțumiri – sperăm să fie gestionate. Din perspectiva comunicării cred că se putea comunica mai bine. Întotdeauna cred că asta se poate face mai bine”.

Referitor la posibile noi pachete de măsuri, președintele Senatului a spus că „Eu cred că, după ce vom vedea efectele acestor pachete, nu cred că va mai fi nevoie de altele, ca să împovăreze mai mult oamenii”.