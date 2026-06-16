Primarul Sectorului 5, Piedone Jr., a fost exclus din partid: „Singurii mei «colegi de partid» ați fost dumneavoastră”. Anunțul făcut de PUSL

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, cunoscut și ca Piedone Jr., a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), alături de cinci consilieri generali și cinci consilieri locali.

Decizia a fost anunțată marți, 16 iunie, printr-un comunicat de presă.

După apariția informațiilor privind excluderea sa, Biroul de Presă al Primăriei Sectorului 5 a transmis un punct de vedere în numele acestuia, care spune că a aflat despre această decizie din spațiul public.

„În urma apariției acestor informații, am aflat din spațiul public că, odată cu retragerea sprijinului, a venit la pachet și excluderea din partid. De ce m-au exclus? Motivele le știu doar ei, dar bănuiesc că au fost deranjați de faptul că am ales să rămân alături de cei care mi-au acordat un vot de încredere. Oamenii m-au votat să fiu prezent pe teren zi de zi, acolo unde ne întâlnim mereu”, a transmis Vlad Popescu Piedone.

Primarul Sectorului 5 a transmis că adevărații săi colegi au fost cetățenii care l-au ales.

„Stimați cetățeni ai Sectorului 5, de la începutul acestui mandat, singurii mei «colegi de partid» ați fost dumneavoastră! Dezvoltarea acestui sector se face pe stradă, pe șantiere și, mai ales, în mijlocul oamenilor.

Această excludere îmi permite să fiu mai prezent ca niciodată pe stradă, acolo unde oamenii sunt cei mai importanți. Partidul a decis că nu mai are loc de mine? E în regulă. Istoria ne învață că o barcă se scufundă după ce arunci peste bord singurul om care știa să vâslească.

Rămân același Vlad Popescu Piedone: independent de interese. Ne vedem în continuare pe teren, acolo unde rezultatele se văd cu ochiul liber. Foștilor colegi le mulțumesc pentru libertatea pe care mi-au acordat-o”, a declarat acesta în comunicat.

Anunțul făcut de PUSL

La rândul său, PUSL a transmis că măsura a fost adoptată în cadrul ședinței statutare a Biroului Executiv din 8 iunie 2026, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți.

Potrivit partidului, retragerea sprijinului politic și excluderea îi vizează pe consilierii generali ai Municipiului București Răzvan Ionuț Nițu, Adrian Botîlcă, Florin-Robert Chițu, Gelu-Ciprian Manole și Ruxandra Antonela Anaiss Nicolaidis, dar și pe consilierii locali ai Sectorului 5 Lucian Diniță, Mihaela Gorneanu, Mircea Horațiu Nicolaidis, Răzvan Cristian Ștefănescu și Felix Mihai Tache.

PUSL susține că decizia a fost luată după analizarea activității celor vizați.

„Măsura a fost adoptată în conformitate cu prevederile Statutului PUSL, în urma analizei activității acestora și a constatării unor încălcări repetate ale obligațiilor statutare, a lipsei de implicare în activitatea partidului și a neparticipării la activitățile și convocările oficiale ale formațiunii. Persoanele vizate au fost convocate oficial pentru a-și prezenta punctul de vedere, însă nu s-au prezentat la întâlnirile stabilite de conducerea partidului”, se arată în comunicatul PUSL.

Președintele PUSL București, Daniel Florea, a declarat că partidul va fi reprezentat doar de persoane care respectă regulile interne.

„Este o decizie statutară, adoptată în unanimitate, după ce persoanele vizate au ignorat în mod repetat obligațiile asumate și convocările oficiale ale partidului. PUSL București va fi reprezentat doar de oameni care respectă valorile partidului și care lucrează în interesul cetățenilor. Nu ne interesează conflictele, orgoliile și jocurile de culise. Ne interesează construcția unei echipe puternice, credibile și performante pentru București. Organizația PUSL București se află în plin proces de reconstrucție, iar obiectivul nostru este clar: o echipă unită, fără agende ascunse, și un scor de minimum 10% la următoarele alegeri locale.”, a declarat Daniel Florea.