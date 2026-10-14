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PSD intră la guvernare, dar cu termen de expirare. Fifor: Nu oferim nimănui un cec în alb

PSD a decis să participe la guvernare, iar Mihai Fifor anunță că partidul va evalua performanța Guvernului Niculescu după primele șase luni. Social-democrații condiționează susținerea de măsuri economice, protecție socială și menținerea taxelor la nivelul actual în 2027.
PSD intră la guvernare, dar cu termen de expirare. Fifor: Nu oferim nimănui un cec în alb
Mihai Fifor, deputat PSD/Foto: Mihai Fifor/Facebook
Laura Buciu
14 oct. 2026, 20:06, Politic
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Fifor a scrie, miercuri, pe Facebook, faptul că decizia a fost luată de Consiliul Politic Național al PSD, în contextul unei situații economice și sociale „extrem de gravă”.

„Economia trebuie să primeze în fața politicii. România nu își mai permite prelungirea unui blocaj care pune în pericol stabilitatea financiară, investițiile, locurile de muncă și nivelul de trai al românilor”, a transmis Fifor.

Potrivit politicianului, PSD a obținut, în urma negocierilor politice, angajamente privind prezentarea situației reale a finanțelor publice, realizarea unei rectificări bugetare pentru finanțarea sănătății și a serviciilor esențiale, aplicarea planului de relansare economică și elaborarea bugetului pentru anul 2027.

„PSD nu oferă nimănui un cec în alb. Decizia de astăzi are la bază includerea în programul viitorului Guvern Niculescu a priorităților pe care le-am susținut consecvent în negocierile politice”, spune Fifor.

Acesta a susținut că viitorul buget trebuie să mențină investițiile și să respecte țintele de deficit.

Ce măsuri sociale susține PSD

Printre prioritățile enumerate de Fifor se numără indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități, precum și protejarea populației în fața costurilor energiei în sezonul rece.

Social-democratul a mai afirmat că a fost asumată garanția că taxele nu vor crește în 2027, printr-un memorandum cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor.

„Economia are nevoie de predictibilitate și încredere, nu de noi poveri fiscale”, a scris Mihai Fifor.

PSD critică politicile economice ale guvernării Bolojan

În aceeași postare, deputatul PSD a criticat politicile economice ale guvernării Bolojan, despre care a afirmat că au adâncit vulnerabilitățile economiei românești. Fifor a susținut că schimbarea direcției de guvernare reprezintă o condiție esențială pentru participarea PSD la executiv.

Totodată, acesta a anunțat că partidul va evalua performanța Guvernului Niculescu după primele șase luni de activitate, în funcție de respectarea angajamentelor și de rezultatele obținute.

„Nu după declarații sau intenții, ci după respectarea angajamentelor și rezultatele concrete pentru economie și pentru români”, a precizat Fifor.

Deputatul a mai afirmat că problemele economice nu pot fi rezolvate peste noapte, dar că este necesară oprirea degradării economice și restabilirea încrederii.

„PSD nu a ales calea comodă. A ales responsabilitatea. Iar această alegere ne obligă, înainte de toate, la rezultate”, a conchis Mihai Fifor.

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